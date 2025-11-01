Yeni Şafak
Bursa'da kontrolden çıkan araç ağaca çarptı: Üç kişi yaralandı

Bursa'da kontrolden çıkan araç ağaca çarptı: Üç kişi yaralandı

1/11/2025, Cumartesi
IHA
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarptığı kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında İnegöl’e bağlı kırsal Deydinler Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Muhammed T. (31) yönetimindeki 16 MC 0993 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü ve otomobildeki yolcu konumunda bulunan Zekeriya E. (22) ile Zekeriya E. (19) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda kırıklaklar olan Zekeriya E. (22) burada yapılan müdahalenin ardından ameliyata alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


