Gündem Büyükçekmecede patlama 1 kişi öldü
İSTANBUL

Son dakika: İstanbul Büyükçekmece'de patlama - Büyükçekmece'de binada patlama

Büyükçekmece'de patlama: 1 kişi öldü

İstanbul Büyükçekmece'de bir binada patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, patlamanın meydana getirdiği ses nedeniyle büyük korku yaşandı. Patlamanın ardından binada yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, İstanbul Valiliği de patlamayla ilgili açıklama yayınladı.

Haber Merkezi DHA
Patlamanın ardından evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Patlamanın ardından evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Büyükçekmece'de bir binada patlama geldi.

Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ile polis sevk edildi.

Sebebi henüz belirlenemeyen patlama çevredeki vatandaşlarda büyük korku ve paniğe neden oldu.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği'nden de konuyla ilgili açıklama yapıldı.

  • Valilik, "Büyükçekmece ilçemiz, Hürriyet Mahallesi, Güvercin Sokak, 7 numaralı binada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Söz konusu patlamada bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam etmektedir" ifadesine yer verdi.

Binada hasar büyük

Söz konusu patlamanın yaşandığı binada cam ve kapıların tamamen yerlerinden çıktığı gözlenirken, patlamanın ardından yangın çıktığı da öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin ardından binadaki alevler söndürüldü.

Olay yerinde çalışmalar devam ediyor.

/**/
65 ev acil tahliye edilecek

65 ev acil tahliye edilecek

Bakan Murat Kurum görür görmez talimatı verdi.
Büyükçekmece'de patlama: 1 kişi öldü

Büyükçekmece'de patlama: 1 kişi öldü

​Bir binada yaşanan patlamanın nedeni araştırılıyor.
Gelin helalleşelim Mersin'i de alalım

Gelin helalleşelim Mersin'i de alalım

Bahçeli'den, İyi Parti'den aday olamayan Kocamaz'a davet.
Yaşlı vizyon belgesi hazırladık

Yaşlı vizyon belgesi hazırladık

​Erdoğan, Birinci Yaşlılık Şurası'nda konuştu.
Görevden alındı

Görevden alındı

​TCDD Genel Müdürlüğü'ne vekaleten yardımcısı atandı.
Mahkeme hapis cezasını ertelemedi

Mahkeme hapis cezasını ertelemedi

​Rasim Ozan Kütahyalı'ya hapis ve para cezası.

VAR'ın sesini açın

VAR'ın sesini açın

Ses kayıtlarının dinlenmesi için atılması gereken adım belli.

Mısır 9 genci idam etti

Mısır 9 genci idam etti

​Sisi rejimi, Uluslararası Af Örgütü'nü hiçe saydı.
TÜSİAD'a İtalyan başkan

TÜSİAD'a İtalyan başkan

Tek aday Simone Kaslowski yeni başkan seçildi.
Askere sosyal medya yasağı

Askere sosyal medya yasağı

Gerekçe: Askeri personel terör örgütlerinin özel ilgi alanındadır.
Ekim'de hazır

Ekim'de hazır

​Savunma Sanayii Başkanı'ndan önemli açıklamalar.
Üsküdar isyanı

Üsküdar isyanı

İlçe başkanı mektup yazdı: Projesi bile yok!
Yolda değerlenen halılar

Yolda değerlenen halılar

Manisalı üreticilerden ilginç bir halı eskitme tekniği
Türk mucit üretti

Türk mucit üretti

​Pille ısınan kumaşı Alman ordusu kullanıyor.
Dev talip: Rekor satış olacak

Dev talip: Rekor satış olacak

​Ticaret sitesi Sahibinden'e 4.8 milyar dolar teklif.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.