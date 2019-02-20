Büyükçekmece'de patlama: 1 kişi öldü

İstanbul Büyükçekmece'de bir binada patlama geldi.
Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ile polis sevk edildi.
Sebebi henüz belirlenemeyen patlama çevredeki vatandaşlarda büyük korku ve paniğe neden oldu.
İstanbul Valiliği'nden açıklama
İstanbul Valiliği'nden de konuyla ilgili açıklama yapıldı.
- Valilik, "Büyükçekmece ilçemiz, Hürriyet Mahallesi, Güvercin Sokak, 7 numaralı binada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Söz konusu patlamada bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam etmektedir" ifadesine yer verdi.
Binada hasar büyük
Söz konusu patlamanın yaşandığı binada cam ve kapıların tamamen yerlerinden çıktığı gözlenirken, patlamanın ardından yangın çıktığı da öğrenildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin ardından binadaki alevler söndürüldü.
Olay yerinde çalışmalar devam ediyor.