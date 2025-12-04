Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana
Caddede güpegündüz bali çekip kendinden geçti

Caddede güpegündüz bali çekip kendinden geçti

23:234/12/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Adana'da caddede bali çeken kişi kendinden geçti
Adana'da caddede bali çeken kişi kendinden geçti

Adana'nın Seyhan ilçesinde güpegündüz bali çekerek anlamsız hareketler yapan gencin videosu çevredekiler tarafından kaydedildi.

Adana’da caddede bali çeken bir şahıs, kendinden geçti.


Merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı Yenibaraj Mahallesi’nde güpegündüz bali çekerek kendini kaybeden ve anlamsız hareketler yapan genç, cep telefonuyla kayda alındı. Görüntüler, izleyen vatandaşların yüreklerini sızlattı.


Vatandaşlar içler acısı hallere düşen, bali çekerek sokaklarda dolaşan bu kişilerle ilgili çalışma yapılmasını istedi.



#Bali
#Uyuşturucu
#Seyhan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kış Gündönümü 2025: En uzun gece ne zaman? Günler ne zaman uzamaya başlayacak?