Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Çalışan tarafından ev hayaliyle 2.3 milyon lira dolandırıldı: Şirket tüm zararı karşıladı

Çalışan tarafından ev hayaliyle 2.3 milyon lira dolandırıldı: Şirket tüm zararı karşıladı

09:4021/05/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Sinan Yalçın
Sinan Yalçın

Antalya'da ev sahibi olma hayaliyle komşularının tavsiye ettiği finansman şirketine giden Sinan Yalçın (44), şirket çalışanı Ünal K.'nin verdiği sahte referans numarasıyla 2 milyon 300 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. DHA'nın haberinin ardından Yalçın'a ulaşan şirket yetkilileri, zararın tamamını karşıladı.

Akşam saatlerinde Yalçın'ın iş yerine giden Ünal K., iddiaya göre kampanyanın son günü olduğunu söyleyerek Yalçın'dan 293 bin lira teminat yatırmasını istedi. Ünal K., parayı veren Yalçın'a, ödeme makbuzunu şirkete gidince çıkarıp getireceğini söyledi. Yalçın, 1,5 ay boyunca ödeme adı altında şirketin hesabına, verilen referans numarasıyla 2 milyon lira yatırdı. Ancak Ünal K. tarafından sözleşmesi verilmeyen Yalçın, geçen ay gece yarısı finansman şirketinin müdüründen aldığı arama ile şaşkına döndü.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Telefonda Yalçın'a, Ünal K.'nin sağlık sorunları nedeniyle işten ayrıldığı, bu nedenle sonraki gün şubeye gelmesi gerektiği söylendi. Şubeye giden Yalçın'a, Ünal K.'nin açığa alındığı, kendisi gibi başka kişilere de aynı işlemleri yaptığı bu nedenle ödemelerinin dondurulduğu söylendi. Duydukları karşısında şaşkına dönen Yalçın'a mağduriyet yaşamayacağı söylense de aradan geçen süreye rağmen ne parasıyla ne de süreçle ilgili yanıt verildi. Telefonlarına karşılık alamayan, verdiği paranın büyük bölümünün kendi adına yatırılmadığını öğrenen Yalçın, finansman şirketi ve Ünal K. hakkında suç duyurusunda bulundu.

PARASI GERİ YATIRILDI

DHA'nın konuyu gündeme getirmesinin ardından Yalçın, ifade için tekrar polis merkezine çağrıldı. Burada şirket yetkilileriyle de görüşen Yalçın'ın tüm zararının karşılanacağı söylendi. 1 gün sonra finansman şirketine giden Yalçın'a, Ünal K.'ya elden teslim ettiği miktar dahil olmak üzere 2,3 milyon lira geri verildi.

'TÜM PARAMI AYNI GÜN TESLİM ETTİLER'

Şirket yetkilerinin zararını karşılayacaklarını söylediğini belirten Sinan Yalçın, “Ev almak için ev finansmanlarına müracaat etmiştik, dolandırıldık. Haberden sonra ertesi gün karakola çağırdılar, ifademi verdim. Oraya gittiğimde finansman şirketinin müdürleri, yetkilileri de oradaydı. Biz ifademizi verdik fakat finansman yetkilileri paranın tamamını ödeyeceklerini, elemanın nakit almış olduğunu da ödeyeceklerini belirtti. Ertesi gün şubeye çağırdılar, referans numaralarımızla yatırılan paraların hepsini aynı gün içerisinde iade ettiler. Şirket yetkililerine, bu işte bize yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

DOLANDIRILAN DİĞER KİŞİLERİN DE PARALARI YATIRILDI

Kendisiyle aynı duruma düşen kişilerin paralarının da yatırıldığını söyleyen Yalçın, “Haber yayınladıktan sonra aynı kişi tarafından dolandırılan diğer insanlar da bana ulaştı. Kendilerinin de dolandırıldığını söyledi. Haberden sonra onların da paraları yatırıldı. Sonra arayıp teşekkür ettiler. Sık eleyip sık dokuyup ona göre bir ev sahibi olacağım Allah'ın izniyle" diye konuştu.



#sinan yalçın
#antalya
#ev dolandırıcılığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hatay Antakya TOKİ konut belirleme kurası sonuçları isim listesi sorgulama ekranı