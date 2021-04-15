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Gündem İzmirden sonra bir deprem de Çanakkale açıklarında meydana geldi
ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında son dakika deprem meydana geldi

İzmir'den sonra bir deprem de Çanakkale açıklarında meydana geldi

Ege Denizi'nde peş peşe iki deprem meydana geldi. İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında meydana geldi.

Haber Merkezi DHA
Çanakkalenin Ayvacık ilçesi açıklarında son dakika deprem meydana geldi
Foto/arşiv

Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü yine 3.9 olarak açıklarken, derinliğini ise 7.6 kilometre olarak kaydetti.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BİR DEPREM DE ÇANAKKALE AÇIKLARINDA MEYDANA GELDİ

İzmir açıklarındaki depremin ardından bir deprem de saat 07.10'da Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olarak saptadığı deprem, saat 07.10'da meydana geldi. Deprem, yerin 6.95 kilometre derinliğinde oldu.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Midilli Adası, büyüklüğünü ise 4 olarak açıkladı.

İzmir açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM
İzmir açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem
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