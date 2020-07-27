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POLİTİKA

Çavuşoğlu: Bayrak indirmek, Türk bayrağını yakmak böyle aciz davranışlar Yunanistan'a yakışır

Çavuşoğlu: Bayrak indirmek, Türk bayrağını yakmak böyle aciz davranışlar Yunanistan'a yakışır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Yunanistan'da bayrakların yarıya indirilmesi) Yunanistan'ın gösterdiği bu tepkiyi anlamak mümkün değil. Sanki Yunanistan, kendi mülkünün alındığı gibi davranıyor. Bu Türkiye'nin egemenlik meselesidir. Bayrak indirmek, Türk bayrağını yakmak böyle aciz davranışlar onlara yakışır" dedi. Çavuşoğlu, "İspanya gibi diğer ülkeler de Ayasofya'nın Türkiye'nin egemenlik meselesi olduğunu kabul ettiler" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Bakan Çavuşoğlu
Bakan Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Ankara’da ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

(Yunanistan'da bayrakların yarıya indirilmesi) Yunanistan'ın gösterdiği bu tepkiyi anlamak mümkün değil. Sanki Yunanistan, kendi mülkünün alındığı gibi davranıyor. Bu Türkiye'nin egemenlik meselesidir. Bayrak indirmek, Türk bayrağını yakmak böyle aciz davranışlar onlara yakışır.

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İspanya gibi diğer ülkeler de Ayasofya'nın Türkiye'nin egemenlik meselesi olduğunu kabul ettiler.

Yunanistan’ın şunu kabul etmesi gerekiyor. İstanbul 1453’te feth edildi. 481 yıl Ayasofya cami olarak hizmet etti. 86 yıldır da müze olarak korundu. Bu Türkiye’nin egemenlik meselesidir.

(AB'nin Libya'ya yönelik) İrini Operasyonu kesinlikle taraflı. Hafteri destekliyor, Libya Hükümeti'ni cezalandırıyor."

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