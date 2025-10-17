Çekiciyle doğum günü sürprizine 11 bin lira ceza: Araç 15 gün trafikten men edildi

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde uygulama yaparken, yüksek sesle müzik yayını yapan bir oto çekiciyi durdurdu. Yapılan incelemede, aracın arka kısmına çiçekler ve ışıklandırmalarla birlikte “İyi ki doğdun sevgilim” yazılı bir not yerleştirildiği tespit edildi.