Çekiciyle doğum günü sürprizine 11 bin lira ceza: Araç 15 gün trafikten men edildi

08:0517/10/2025, Cuma
DHA
Çekici, amacı dışında kullanıldığı gerekçesiyle 15 gün süreyle trafikten men edildi.
Adana'da bir oto çekici sürücüsü, aracının arka kısmına “İyi ki doğdun sevgilim” yazılı pankart, çiçekler ve ışıklandırma sistemi yerleştirerek yüksek sesle müzik yayını yaptı. Sürücüye 11 bin 253 TL para cezası uygulanırken, çekici 15 gün süreyle trafikten men edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde uygulama yaparken, yüksek sesle müzik yayını yapan bir oto çekiciyi durdurdu. Yapılan incelemede, aracın arka kısmına çiçekler ve ışıklandırmalarla birlikte “İyi ki doğdun sevgilim” yazılı bir not yerleştirildiği tespit edildi.


Aracı kullanan E.Ç. (24) hakkında aykırı ışık donanımı, yüksek sesle müzik yayını ve aracın amacı dışında kullanımı gerekçesiyle toplam 11 bin 253 TL idari para cezası uygulandı. Çekici, amacı dışında kullanıldığı gerekçesiyle 15 gün süreyle trafikten men edildi.




#çekici
#trafik
#adana
