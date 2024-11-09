Cemil Tugay'dan Bakan Kurum'a ilginç cevap: İzmir'deki deniz kirliliğiyle ilgili Bakanlığı itham etti

"Bakan Kurum, Körfez’in neresinden alındığı belli olmayan bir şişe suyu göstererek, haksız bir şekilde suçu yerel yönetimlere yıkmaya çalıştı. Körfez’in temizliği için çok boyutlu çalışmalar yürütüyoruz. Ancak bu sorunun çözümü sadece belediyenin değil, Bakanlığın da sorumluluğundadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı üzerine düşeni yapmak zorunda. Bu keyfi bir durum değil. Bunu idrak etmelerini sabırla bekliyoruz."