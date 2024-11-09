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Cemil Tugay'dan Bakan Kurum'a ilginç cevap: İzmir'deki deniz kirliliğiyle ilgili Bakanlığı itham etti

Cemil Tugay'dan Bakan Kurum'a ilginç cevap: İzmir'deki deniz kirliliğiyle ilgili Bakanlığı itham etti

Lokman Özdemir
15:459/11/2024, Cumartesi
G: 9/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Murat Kurum - Cemil Tugay
Murat Kurum - Cemil Tugay

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, körfezdeki kirlilikten dolayı kendisine yöneltilen eleştirilere ilginç bir cevap verdi. Bakanlığı suçlayan CHP'li Başkan "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı üzerine düşeni yapmak zorunda" ifadelerini kullandı.

İzmir Körfezi'nin temizliğiyle ilgili tartışmalar sürüyor. CHP'li belediyenin yönettiği İzmir'de körfezdeki kirlilik gün geçtikçe tehlikeli bir boyut alıyor. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu konudaki vurdumduymaz tavrı da tepki çekiyor.


CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un TBMM'de İzmir Körfezi'nin kirliliğiyle ilgili tepkisine ilginç bir cevap verdi.


CHP'li Tugay, Bakan Kurum'un yerel yönetimleri eleştiren açıklamalarını "sorumsuz" olarak nitelendirerek, Körfez’in temizlenmesi için Bakanlığın gerekli sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini savundu.


Bakanlığı suçladı


Tugay, İzmir Vizyon 2074 Çerçeve Belgesi kapsamında düzenlenen 'Nasıl Bir İzmir' panel serisinin ilk etkinliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Körfez kirliliği konusundaki eleştirilere değinen Tugay, yönettiği şehirdeki kirlilikten bakanlığı sorumlu tutarak Bakan Kurum’un açıklamalarını eleştirdi.


Tugay şu ifadeleri kullandı;

"Bakan Kurum, Körfez’in neresinden alındığı belli olmayan bir şişe suyu göstererek, haksız bir şekilde suçu yerel yönetimlere yıkmaya çalıştı. Körfez’in temizliği için çok boyutlu çalışmalar yürütüyoruz. Ancak bu sorunun çözümü sadece belediyenin değil, Bakanlığın da sorumluluğundadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı üzerine düşeni yapmak zorunda. Bu keyfi bir durum değil. Bunu idrak etmelerini sabırla bekliyoruz."


Bakan Kurum: Körfez temizlenecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İzmir Körfezi’ndeki kirliliği denizden alınan numuneyle anlatmıştı.


Kurum
"Ben Çevre Bakanı olarak diyorum ki; bunu herkes not alsın, o Körfez bir zahmet temizlenecek. Büyükşehir Belediyesi bir zahmet sorumluluklarını yerine getirecek."
ifadelerini kullanmıştı.






#Cemil Tugay
#İzmir
#Körfez

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