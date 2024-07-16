Çeşme’de orman yangını 3 can aldı

Hava sıcaklıklarının artmasıyla orman yangınlarının sayısı da yükseldi. İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında alevler, Deliklikoy'a kadar ilerledi. Alevlerin arasında kalan Mesut Coşkun (68) ve aynı aileden Hilmi Coşkun (38) ile komşuları Mine Elmas (35) hayatını kaybetti. Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanlık alanda kaynak ve hızar işi yapılırken kıvılcımların makilik alana sıçraması üzerine yangın çıktı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve yer ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının yaklaştığı alanda bazı evlerdeki kişiler, tedbir amaçlı tahliye edildi. İzmir Valisi Süleyman Elban, yangını çıkardıkları suçlamasıyla 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir’in Urla ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın önceki gece saat 22.50 sıralarında, Urla ilçesi İçmeler Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 28 arazöz, 9 su ikmal, 4 dozer ve 6 yer ekibi ile müdahale etti. Alevler ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki Kaykılar köyü yakınlarındaki tarım arazisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle çevredeki arazilere ve ormanlık alana da sıçradyan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile kara ve hava araçları sevk edildi. Manisa Soma’da da Deniş Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.







