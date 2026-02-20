Çetelere göz açtırılmayacak

Bakan Çiftçi ziyarette, İçişleri Bakanlığı’nın özellikle dört konuya ağırlık vereceğini anlattı. Çifti bunlardan ilkinin uyuşturucuyla mücadele olacağını vurguladı. Çetelere göz açtırmayacaklarını belirten Çiftçi, telefon ve internet dolandırıcılığıyla” mücadelenin de bir diğer öncelikleri olacağını söyledi. Çiftçi, İçişleri’nin dördüncü önemli gündemini ise “Terörsüz Türkiye” olarak açıkladı. Son dönemde sokak köpekleri konusunda önemli bir mesafe alındığını ve sokakların daha güvenli hale geldiğini belirten Çiftçi, bu konudaki çalışmalara devam edileceğini kaydetti.