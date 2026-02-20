Çetelere göz açtırılmayacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, görev döneminde öncelik vereceği dört başlığı Yeni Şafak’a anlattı: “Uyuşturucuyla mücadele ilk sırada yer alacak, suç örgütlerine göz açtırılmayacak, dolandırıcılarla kararlılıkla mücadele edilecek ve ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi doğrultusunda çalışmalar sürdürülecek.”
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, önümüzdeki dönemde özellikle dört konuya odaklanacaklarını açıkladı. Yeni Şafak Genel Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Yazı İşleri Müdürü İdris Saruhan ve Ankara Haber Müdürü Fazlı Şahan, 11 Şubat’ta İçişleri Bakanlığı’na atanan Çiftçi’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
4 ÖNCELİK ORTAYA ÇIKTI
Bakan Çiftçi ziyarette, İçişleri Bakanlığı’nın özellikle dört konuya ağırlık vereceğini anlattı. Çifti bunlardan ilkinin uyuşturucuyla mücadele olacağını vurguladı. Çetelere göz açtırmayacaklarını belirten Çiftçi, telefon ve internet dolandırıcılığıyla” mücadelenin de bir diğer öncelikleri olacağını söyledi. Çiftçi, İçişleri’nin dördüncü önemli gündemini ise “Terörsüz Türkiye” olarak açıkladı. Son dönemde sokak köpekleri konusunda önemli bir mesafe alındığını ve sokakların daha güvenli hale geldiğini belirten Çiftçi, bu konudaki çalışmalara devam edileceğini kaydetti.