Cevap arayan sorular: Keşif yaptılar mı eskort araç var mı

İçişleri Bakanlığı’nı hedef alan terör saldırısının tüm yönleriyle aydınlatılması için başlatılan soruşturma sürüyor. Türkiye’yi ayağa kaldıran saldırıdan sonra tüm güvenlik kurumları devreye girdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında saldırının bütün yönleri araştırılıyor.





KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR

İçişleri Bakanlığı’nın kamera kayıtları ile bölgedeki tüm MOBESE’ler ve güvenlik kameralarının yüzlerce saatlik görüntüleri tek tek incelemeye alındı. Özellikle saldırıdan önce bölgede keşif yapan örgüt işbirlikçilerinin olup olmadığı araştırılıyor. Diğer bir araştırma ise saldırganların Ankara’ya nasıl geldiği, teröristlere kimlerin yardım

ettiğine ilişkin.





SINIRDAN MI GEÇTİLER?

İki terörist, Kayseri Develi’de veteriner Mikail Bozlağan’ı öldürerek aracını gasp etmişti. Teröristlerin Kayseri’ye nereden ve nasıl geldikleri, sınırdan geçip geçmedikleri, yardım alıp almadıkları araştırılıyor. Teröristlerin yanlarındaki uzun namlulu silah, roketatar ve patlayıcıları nereden temin ettikleri ve nasıl taşıdıkları da araştırılan diğer konular.





TEK GÜVENLİK NOKTASINA TAKILMADI

Kayseri’de gasp edilen aracın Ankara girişine kadar hiçbir güvenlik noktasına takılmaması da soru işaretlerine neden oldu. Aracın çalındığı güvenlik güçlerine bildirilmişti. Buna karşın teröristlerin güzergah boyunca güvenlik noktalarına takılmaması, önlerinde “eskort araç” kullandıkları şüphesine neden oldu.





İşte o alçak

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin kimliği belirlendi. Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucu teröristlerden birinin PKK/KCK üyesi “Kanivar Erdal” kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edildi. Diğer teröristin kimliğini belirleme çalışmaları ise sürüyor.





Şüpheli paket alarmı

Başkent Ankara’da şüpheli paket uygulaması yaplıdı. Patlamadan sonra Kızılay Güvenpark ve Emniyet Genel Müdürlüğü çevresindeki şüpheli görülen paketler fünyeyle kontrollü şekilde patlatılmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü dün de adliye çevresinde şüpheli paket uygulaması yapılacağına yönelik vatandaşları paniğe kapılmamaları hususunda uyardı. Şüpheli çanta ve paketler bomba imha ekipleri tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.





Şehit veterinere veda

Ankara’daki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin katlettiği şehit veteriner toprağa verildi. 2 teröristin Kayseri Develi’de Mikail Bozlağan’ı (24) öldürüp arabasını gasp ettikleri, saldırıda o aracı kullandıkları ortaya çıkmıştı. Bozlağan için dün memleketinde cenaze töreni düzenlendi. Develi Çarşı Camii’ndeki törene, Bozlağan’ın ailesi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, il ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, camiye şehidin babası Ramazan Bozlağan ile el ele geldi. Ali Yerlikaya da aileyi teselli etti. Şehidin 6 aylık bebeği Yağız Asaf yürekleri dağlarken, şehit eşi Edanur ve annesi Fatma Bozlağan uzun süre tabuta sarılıp ağladı. Acılı anne “Sen beni hiç üzmedin, Allah da seni üzmesin” diye gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Bozlağan’ın naaşı, ilçeye bağlı Avlağa Mahallesi’ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit ailesine mesaj göndererek taziye dileklerini iletti.



