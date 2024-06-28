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Cevdet Yılmaz'dan 'gri liste' açıklaması: Dezenflasyon sürecini hızlandıracak

Türkiye'nin FATF gri listesinden çıkarılmasıyla ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik tamamlamış olduğumuz eylem planı sayesinde, Türkiye bugün gri listeden çıkmıştır." ifadelerini kullandı. Yılmaz, Türkiye'ye yönelik sermaye akışının ivmelenmesiyle Türk lirası varlıklara olan ilginin artmasının, dezenflasyon sürecini de hızlandıracağı vurgusunu yaptı.

Lokman Özdemir
12:21 - 28/06/2024 пятница
Güncelleme: 12:31 - 28/06/2024 пятница
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Cevdet Yılmaz
, Türkiye'nin Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılmasına yönelik açıklamada bulundu.

"Dezenflasyon sürecini hızlandıracak"


Sosyal medya hesabından paylaşım yapan
Yılmaz şunları yazdı;

"Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik tamamlamış olduğumuz eylem planı sayesinde Türkiye bugün gri listeden çıkmıştır. Bu gelişme ile birlikte uluslararası yatırımcıların ülkemizin finansal sistemine olan güveni daha da güçlenmiştir. Kararın hem finans sektörümüz hem de reel sektörümüz açısından son derece olumlu sonuçları olacaktır. Türkiye'nin gri listeden çıkmış olması, uluslararası kaynak girişini hızlandıracak ve borçlanma maliyetleri üzerinde pozitif etki oluşturacaktır. Ülkemize yönelik sermaye akışının ivmelenmesiyle Türk lirası varlıklara olan ilginin artması, dezenflasyon sürecini de hızlandıracaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere, bu süreçte emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz"







#Cevdet Yılmaz
#Gri liste
#ekonomi
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