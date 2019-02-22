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CHP Adana İl Başkanı Emrah Kozay istifa etti

CHP Adana İl Başkanı Kozay, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kozay, istifa gerekçesini "Siz değerli parti yoldaşlarım adına ilkesel bir duruş sergilenme zorunluluğu hasıl olduğundan il başkanlığı görevinden ayrılma kararını hayata geçirme zorunda kaldım" ifadeleriyle açıkladı.

Haber Merkezi AA
Arşiv: CHP Adana İl Başkanlığından istifa eden Emrah Kozay (solda), Muharrem İnce ile birlikte.
Arşiv: CHP Adana İl Başkanlığından istifa eden Emrah Kozay (solda), Muharrem İnce ile birlikte.

CHP Adana İl Başkanı Emrah Kozay, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kozay, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, mevki, makam ve koltukların gelip geçici olduğunu belirtti.

Parti genel merkezine sitemde bulunan Kozay, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

  • "Meclis üyesi listeleri hazırlanırken örgüt yok sayılmıştır. Ayrıca aday listeleri örgüte gösterilmediği gibi, genel merkezin genelgesine göre listeleri seçim kurullarına teslim edecek kişileri il başkanının yetkilendirmesi gerektiği halde yine örgüte bilgi verilmemiş, yetkilendirmeler örgütün bilgisi olmadan yapılmış ve yine örgüt yok sayılmıştır. Adana il örgütünün başındaki kişi olarak Türkiye Cumhuriyetinin aydınlık yüzü insanları olan siz değerli yoldaşlarımdan aldığım yetkinin vicdanımda oluşturduğu sorumluluk duygusu ve bilinciyle bu durumu kabullenmem mümkün değildir. Bu bağlamda siz değerli parti yoldaşlarım adına ilkesel bir duruş sergilenme zorunluluğu hasıl olduğundan il başkanlığı görevinden ayrılma kararını hayata geçirme zorunda kaldım."

Kozay, yaşanan tüm olumsuzluklara karşın, partilerinin yerelde ve genelde iktidar olması için mücadele edeceğini aktardı.

Yerel seçimlerde CHP'nin mutlaka başarılı olmak zorunda olduğunu ifade eden Kozay, bundan sonra da CHP'nin bir üyesi olarak mücadele edeceğini kaydetti.

CHP Adana il örgütü de Kozay'ın istifa ettiğini doğruladı.

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