CHP Genel Başkanı Özgür Özel terör propagandası yaptığı için yönetimi düşürülen TTB'ye arka çıktı: Hukuka aykırı

Şebnem Korur Fincancı - Özgür Özel
TTB Başkanı Fincancı hakkında terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyonda, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılmış, İstanbul'da gözaltına alınan Fincancı 27 Ekim 2022'de Ankara'da tutuklanmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, TSK'nın meşru müdafaa kapsamındaki legal faaliyetleri ile terör örgütünün illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle "terör örgütü propagandası" yaptığı belirtilen sanık Fincancı'nın 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fincancı ve TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmaları talebiyle bir davaname hazırlayarak, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine göndermişti.
TTB yönetimi düşürüldü
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi yönetiminin düşürülmesi talebiyle açılan davada karar açıklandı.
Hakim, davanın Fincancı açısından pasif husumet yokluğu nedeniyle usülden reddine, davalı merkez konsey başkanlığı yönünden "mevcut konsey başkanı ve üyelerinin görevden alınmasına" karar verdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TTB'ye arka çıktı: Hukuka aykırı
"TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması kararı, hukuka aykırıdır.
Belediyelerde de kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinde de kayyımlara karşıyız.
Hukuku savunmaya ve TTB'nin seçilmiş organlarının yanında olmaya devam edeceğiz."