Gündem CHP ilk imtihandan geçti HDPnin ülkeyi birlikte yönetelim teklifine evet dedi
POLİTİKA

CHP ilk imtihandan geçti: HDP'nin 'ülkeyi birlikte yönetelim' teklifine 'evet' dedi

CHP’nin ‘parti tabanından tepki gelir’ korkusuyla gizliden yürüttüğü HDP’yle ittifakı, PKK’ya yönelik Suriye tezkeresinde bir kez daha gün yüzüne çıktı. Kılıçdaroğlu yönetiminin, tezkere konusunda sergilediği bu yeni tutumla, parti tabanında HDP birlikteliğinden rahatsız olmaya devam eden kesime, “Siz de bu yeni duruma alışsanız iyi olacak” mesajını vermiş olduğuna dikkat çeken Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, bu birlikteliğin arka planını bugünkü köşesine taşıdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP ilk imtihandan geçti: HDPnin ülkeyi birlikte yönetelim teklifine evet dedi
HDP'li Pervin Buldan - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu zamana kadar gizliden gizliye yürüttüğü ve fotoğraf vermekten çekindiği HDP’yle ittifakı, PKK’ya yönelik Suriye tezkeresinde bir kez daha gün yüzüne çıktı. Şimdiye kadar sınır ötesi operasyon yapılmasına imkân veren tezkerelerin hepsinde 'istemeye istemeye' “Evet” oyu kullanan CHP, bu kez HDP'li Mithat Sancar'ın yaptığı çağrıyla adeta 'Hayır' demek için cesaret buldu.

Kılıçdaroğlu yönetimi bu yeni tutumla, parti tabanında HDP birlikteliğinden rahatsız olmaya devam eden kesime “Siz de bu yeni duruma alışsanız iyi olacak” mesajını vermiş oldu. Bu duruma dikkat çeken Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, bu birlikteliğin arka planını kaleme aldı.

İşte Mehmet Acet'in yazısı:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nde Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, HDP ile ilişkiler konusunda bugüne kadar tabanın bir bölümünden tepki gelir korkusuyla, yarı açık yarı kapalı bir ilişki yürütüyordu.

Daha doğrusu görüşüyorlar ama resim vermekten korkuyorlardı.

En son, HDP heyetinin CHP ziyaretinde bu böyle olmuştu örneğin.

İçeride görüşmüşler, ancak birlikte fotoğraf çekilip kamuoyuna servis etmekten uzak durmuşlardı.

HDP cenahı ise, bu durumdan elbette rahatsızdı ve son dönemde bu rahatsızlığı sözcüleri üzerinden daha net iletmeye başladı.

Ve çok temel bir konuda istedikleri sonucu almayı başardılar.

Irak ve Suriye’ye asker gönderme tezkeresinin uzatılması için yapılan oylamayı kast ediyorum.

Bugüne kadar, bu iki ülkeye sınır ötesi operasyon yapılmasına imkân veren tezkerelerin hepsinde CHP “Evet” oyu kullanmıştı.

Parti yönetimi bundan dolayı çok mutlu değildi tabi.

Kılıçdaroğlu, iki yıl önceki tezkere sırasında, “İçimiz yana yana evet oyu vereceğiz” demişti.

Bir başka deyişle şimdiye kadar ortada bir ‘cesaret eksikliği’ vardı, o giderilmiş oldu.

HDP istedi CHP tezkereye 'hayır' diyecek
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HDP istedi CHP tezkereye 'hayır' diyecek

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Kılıçdaroğlu yönetimi, tezkere konusunda sergilediği bu yeni tutumla, parti tabanında HDP birlikteliğinden rahatsız olmaya devam eden kesime “Siz de bu yeni duruma alışsanız iyi olacak” mesajını vermiş oluyor.

Ölümle sıtma arasında bir tercih yapmaya zorlanıyor bu kesim.

O gözle bakınca, ölüm, AK Parti iktidarının devamı; sıtma ise, HDP ile işbirliği yapma zorunluğu anlamına geliyor.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu salı günkü grup konuşmasında, tezkereye neden “Hayır” diyeceklerini anlatmak için sesini bir hayli yükselterek bir sürü gerekçe sıraladı.

Bu şekilde, ‘asıl gerekçenin’ üzerini örtmeye çalıştığı izlenimi verdi.

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Asıl gerekçe acaba HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın 10 gün önce yaptığı açıklama olabilir mi?

Sancar, tezkere konusunda muhalefet, özellikle ana muhalefete, yani CHP’ye seslenerek şöyle demişti:

“Muhalefet partileri, tezkere konusunda geçmiş tavırlarından farklı bir tutum almalıdır. Tezkerelerin bugüne kadar muhalefet partilerinin desteğiyle geçmiş olması elbette bizim hep eleştirdiğimiz bir konudur. Ben inanıyorum ki muhalefet partileri, özellikle ana muhalefet partisi bu tezkere konusunda geçmiş tavrından farklı bir tutumu gündemine alacaktır, almalıdır.”

Sancar’ın aynı açıklamasında dikkat çeken bir cümlesi daha var.

CHP’nin tezkere kararının gerçek gerekçesini anlamak için o cümle de önem taşıyor:

“Yeni bir yürüyüşe başlama konusunda tezkereler ilk önemli imtihan olacaktır”

Tezkeredeki hayır oyuyla CHP, HDP’nin şartlarını belirlediği ilk imtihandan geçmiş oldu.

HDP'li Pervin Buldan tezkereye yanlışlıkla 'evet' dedi
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HDP'li Pervin Buldan tezkereye yanlışlıkla 'evet' dedi

PERVİN BULDAN ÇITAYI DAHA YÜKSEĞE KOYDU, 'ÜLKEYİ BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ' DEDİ

Ama belli ki önümüzdeki süreçte, CHP açısından bu ilk imtihana başka imtihanlar eklenecek.

Neden derseniz, HDP yönetimi çıtayı bir hayli yüksek bir yerde tutuyor.

Partinin diğer Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın, parti grubunda yaptığı konuşmadan şöyle bir alıntı yapalım:

“Ülke yönetiminde yer almaya adayız dedik, bunu demeye de inadına devam edeceğiz. Birlikte kazanmak için birlikte yönetmeye talibiz dedik, demeye de devam edeceğiz.”

HDP’nin Meclis’te temsil edilen bir parti olarak ‘ülke yönetime ortak olacağız’ demesini, böyle bir iddia ortaya koymasını kimse yadırgamamalı.

Ama bunun fiili sonuçlarının ne olacağı, sadece CHP’yi de değil, bütün ülkeyi ilgilendiriyor.

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CHP/HDP BİRLİKTELİĞİ GÜNEYDOĞU’NUN HDP’YE TERK EDİLMESİ ANLAMINA GELİR. PEKİ, YA ONDAN SONRASI?

Neden derseniz, CHP’nin HDP ile ortaklığı, bir tür ‘bölgesel paylaşım’ esası üzerine kurulu.

Yani Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde oy potansiyeli anlamında bir varlık sergileyemeyen, sergileme niyeti de olmayan CHP, bu bölgeleri fiilen HDP’ye bırakmayı kabul etmiş oluyor.

Bu da, fiili bir CHP/HDP iktidarında, o bölgedeki iktidar alanının bütünüyle HDP ve PKK çizgisine terk edilmesi/teslim edilmesi anlamına geliyor.

Bir başka deyişle bölgenin fiilen HDP’lileşmesi, PKK’lılaşması.

Bugün için AK Parti’yi iktidardan uzaklaştırma hedefi, böyle bir tehlikenin öne çıkmasını engellediği için, bu anlamda bir farkındalık oluşmuş değil.

Oysa böyle bir durumun fiili sonucu, PKK’nın terör yöntemiyle ulaşamadığı hedeflerine siyasi kazanımlar üzerinden ulaşması dışında bir anlam taşımaz.

CHP eski CHP olmadığı için, mevcut yönetim kendi zihninde bu soruyu çoktan aşmış görünüyor.

Peki ya İYİ Partililer bu konuda ne düşünüyor?

Öyle bir durumda, öyle bir fiili durumu engelleyebileceklerine inanıyorlar mı acaba?"

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Söz Milletin: Tezkere sürecinde CHP’nin “hayır” oyuna vatandaştan cevap
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Yeni Şafak sözü millete bırakıyor. Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi CHP ve HDP'nin hayır oylarına karşılık AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı. Söz Milletin serisinin bu bölümünde vatandaşa tezkere sürecini ve CHP'nin “hayır' oyunu nasıl değerlendirdiklerini sorduk.
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