Gündem CHP İstanbul İlçe Başkanları Canan Kaftancıoğlunun İmamoğlu hakkında sözleri sonrası tarafını seçti
POLİTİKA

CHP İstanbul İlçe Başkanları Canan Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu hakkında sözleri sonrası tarafını seçti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan 'şizofreni' krizi sonrası CHP ilçe başkanları tarafını seçti. İBB 2023 yılı bütçe görüşmelerinde 39 ilçe başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti ve Kaftancıoğlu yer almadı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP İstanbul İlçe Başkanları Canan Kaftancıoğlunun İmamoğlu hakkında sözleri sonrası tarafını seçti
CHP İstanbul İlçe Başkanları - Ekrem İmamoğlu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, "Sen adaylığı bırak Belediye Başkanlığını yap, aptal, müteahhit kafalı, şizofren" sözlerinin ardından yaşanan tartışmalar sonrası 39 ilçe başkanının İmamoğlu'nu ziyaret etmesi dikkat çekti.

KAFTANCIOĞLU GELMEDİ

CHP Avcılar İlçe Başkanı Erdal Nas, ziyaretin fotoğrafını "İstanbul Büyükşehir Belediyemizdeydik! İstanbul Büyükşehir Belediyemizin 2023 yılı bütçe görüşmeleri öncesi 39 İlçe Başkanımız ile birlikte İBB Başkanımız Sn.Ekrem İmamoğlu ziyaret ettik. 16 Milyon İstanbul’lunun bütçesi hayırlı olsun" diyerek paylaştı.
Her dağın zirvesi Mehmetçik

Her dağın zirvesi Mehmetçik

Komandolar PKK'lı teröristlerin inlerine böyle giriyor.
Heyecan dört maçla devam ediyor

Heyecan dört maçla devam ediyor

​Dünya Kupası'nda tur atlayacak takımlar bugün belli oluyor.
The Economist 2023te yaşanması muhtemel 10 olayı listeledi: Türkiye-Yunanistan detayı dikkat çekti

​Sahte doktorun foyası nasıl ortaya çıktı?

​ABD'nin Suriye'nin kuzeyine yapılması planlanan 'kara harekatı' açıklamalarına tepki

Zincir marketlerdeki fiyat artışları için harekete geçiliyor.

​Süt ürünlerinde yeni dönem: Artık bunu yapamayacaklar.

​Rus devi 'tarihi bir olay gerçekleşecek' sözleriyle duyurdu.

7. Anadolu Medya Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile yapılacak
Hayat

7. Anadolu Medya Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile yapılacak

Anadolu Medya Ödülleri Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sahiplerini bulacak. Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından bu yıl 7’ncısı düzenlenecek Anadolu Medya Ödülleri töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek.
Tacizi engellerken ‘tacizci’ diye öldürülmüştü: Otopsi raporunda vahşet ortaya çıktı
Gündem

Tacizi engellerken ‘tacizci’ diye öldürülmüştü: Otopsi raporunda vahşet ortaya çıktı

Diyarbakır'da 13 yaşındaki G.S.'nin fotoğrafını çektiği iddiasıyla bir grup tarafından dövülüp bıçaklanarak sokaklarda gezdirilen ve kan kaybından ölen Ergün Arslan ile ilgili Adli Tıp Kurumu raporu ortaya çıktı. Masum olduğu ortaya çıkan Arslan'ın darp sonucu burunda, dudakta yoğun kanama olduğu ve dişlerinin yerinde bulunmadığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg fabrikasını gezmek isteyen Kılıçdaroğlu'na esprili gönderme: Varank senden baya çekiniyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg fabrikasını gezmek isteyen Kılıçdaroğlu'na esprili gönderme: Varank senden baya çekiniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Togg fabrikasını gezmek için şart koştuğunu esprili bir şekilde anlatan Erdoğan, "Togg'a gelmek istediğini söylemiş yönetim kurulu başkanımıza, ben de dedim ki Sanayi ve Teknoloji Bakanımızı da alacaksın yanına. 'O gelecekse ben gelmem' demiş. Varank senden bayağı çekiniyor ya" sözleriyle salonu kahkahaya boğdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.