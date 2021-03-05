CHP Sözcüsü Öztrak: CHP’li belediyeleri kıskanıyorlar çalışın sizin de olur
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP’li belediyelerdeki altyapı ve çöp sorunlarına yönelik yapılan eleştirilere "CHP’li belediyeler olmasa millet aç kalırdı" diyerek cevap verdi. Öztrak, "Kıskanmayın, haset etmeyin, nazar etmeyin, çalışın sizin de olur" dedi.
İstanbul’un farklı semtinde yükselen çöp dağları, her yağmurda sele ve çamura gömülen İzmir…
CHP yönetimindeki belediyelerde durum içler acısı vaziyetteyken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İktidar CHP’li belediyelere dua etsin. CHP’li belediyeler olmasa Türkiye’de gerçekten ciddi bir kaos çıkar" ifadelerini kullanmıştı.
Benzer bir açıklama bugün CHP Sözcüsü Faik Öztrak tarafından da yapıldı. Düzenlediği basın toplantısında CHP’li belediyelerin kıskanıldığını savunan Öztrak, “CHP’li belediyeler olmasa millet aç kalırdı. Kıskanmayın, haset etmeyin, nazar etmeyin, çalışın sizin de olur” dedi.