CHP Sözcüsü Öztrak: CHP’li belediyeleri kıskanıyorlar çalışın sizin de olur

Münire Koç ise, Ben gerçekten çok üzgünüm. Bu durumdan çok rahatsızız. Ben de geçerken gördüm. Çöpler ağzına kadar dolu. Burası Pazar yeri baktığımda şok oldum. Hem virüs var hem bu çöp var bilmiyorum ne olacak? Bunun bir şekilde düzeltilmesi gerekir bizi niye böyle bıraktılar? dedi.