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POLİTİKA

CHP Sözcüsü Öztrak: CHP’li belediyeleri kıskanıyorlar çalışın sizin de olur

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP’li belediyelerdeki altyapı ve çöp sorunlarına yönelik yapılan eleştirilere "CHP’li belediyeler olmasa millet aç kalırdı" diyerek cevap verdi. Öztrak, "Kıskanmayın, haset etmeyin, nazar etmeyin, çalışın sizin de olur" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Sözcüsü Faik Öztrak
CHP Sözcüsü Faik Öztrak

İstanbul’un farklı semtinde yükselen çöp dağları, her yağmurda sele ve çamura gömülen İzmir…

CHP yönetimindeki belediyelerde durum içler acısı vaziyetteyken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İktidar CHP’li belediyelere dua etsin. CHP’li belediyeler olmasa Türkiye’de gerçekten ciddi bir kaos çıkar" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'ndan şaka gibi açıklama: CHP'li belediyeler olmasa ülkede kaos çıkar
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'ndan şaka gibi açıklama: CHP'li belediyeler olmasa ülkede kaos çıkar

Benzer bir açıklama bugün CHP Sözcüsü Faik Öztrak tarafından da yapıldı. Düzenlediği basın toplantısında CHP’li belediyelerin kıskanıldığını savunan Öztrak, “CHP’li belediyeler olmasa millet aç kalırdı. Kıskanmayın, haset etmeyin, nazar etmeyin, çalışın sizin de olur” dedi.

Çöp dağları geri geldi
GÜNDEM
Çöp dağları geri geldi

Maltepe'de çöp yığınları her geçen gün artıyor: 1980 öncesine döndük bu İstanbul'un hali nedir?
FOTOĞRAF 14
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Maltepe Belediyesi'nde çalışan bin 500 işçi, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 23 Şubat'ta greve başladı.
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Bu tarihten beri Maltepe'de çöpler toplanmıyor. Sokak aralarında, yol kenarlarında bulunan çöp konteynerleri taşmış durumda. Maltepeliler ise özellikle salgın sürecinde yaşanan bu durumdan endişeli olduklarını dile getirdi. Oluşan çöp yığınları havadan görüntülendi.
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Atatürk Caddesi'nde yürüyen Recep Karataş, Her şey bambaşka olacaktı ya oldu işte. Her şey bambaşka oldu ne güzel. Söyledikleri aynen oldu dedi.
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Murat Teker ise, Maltepe olarak en çok vergiyi veren ilçeyiz. Sadece burası değil Bağlarbaşı Mahallesi'nde de her yer çöp. Mahalleli olarak bu durumdan rahatsızız diye konuştu.
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Ersan Parlak da, Merkez Maltepe'deyiz. Maltepemizin haline bakın. İşçilere verilen sözler nerede kaldı? Bu çöplerin hali ne? Bir de virüs sürecindeyiz. Ortamın halini herkes biliyor. Yaşanan sıkıntılara bakın. Hani işçilerin yanındaydı? Kimse kimsenin yanında değil. Belediyede çalışan işçi arkadaşların daha çok hak ettiğine inanıyorum. Ama adamların aldığı asgari ücreti bile geçmiyor. Bence verilen hiçbir sözlerin karşılığı yok şeklinde konuştu.
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Ara yolların yanı sıra çöp yığınları semt pazarlarının kurulu olduğu yerlerde de birikmiş halde.
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Bağlarbaşı'nda bulunan bir semt pazarında 2 gün önce kurulan pazarın çöpleri duruyor. Mahalleli bu durumdan şikayetçi olduğunu söyleyerek çöplerin toplanmasını istedi.
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Nihal Ata, Maltepe Belediyesi adına üzgünüm. Şu ana kadar böyle bir şey görmedik. Sanırım işçiler grevdelermiş. Çöplerin toplanmasını istiyoruz deyi konuştu.
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Mehmet Apaydın da, 1980 öncesine döndük. Bu İstanbul'un hali nedir? 60 senedir İstanbul'dayım böyle pislik görmedim şeklinde konuştu.
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Münire Koç ise, Ben gerçekten çok üzgünüm. Bu durumdan çok rahatsızız. Ben de geçerken gördüm. Çöpler ağzına kadar dolu. Burası Pazar yeri baktığımda şok oldum. Hem virüs var hem bu çöp var bilmiyorum ne olacak? Bunun bir şekilde düzeltilmesi gerekir bizi niye böyle bıraktılar? dedi.
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Maltepe'de çöp yığınları her geçen gün artıyor: 1980 öncesine döndük bu İstanbul'un hali nedir?
Maltepe'de belediye işçilerinin greve başlamasının ardından çöp yığınları her geçen gün artıyor.

CHP'li belediyede çöp krizi devam ediyor: Maltepe'de biriken çöpleri vatandaşlar topladı
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CHP'li belediyede çöp krizi devam ediyor: Maltepe'de biriken çöpleri vatandaşlar topladı
CHP'li Maltepe Belediyesi'nde işçiler greve gidince sokaklar çöplüğe döndü. CHP'li vatandaşlar ise işçiler nedeniyle sokakların çöplüğe dönmesine tepki gösterip belediyeye destek vermek amacıyla sokaklarındaki çöpleri kendileri topladı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'a destek verdiğini söyleyen mahalle sakinlerinden Veysel Pamuk, “Başkanımızın yanındayız işçilerimizin de yanındayız ama bu sendikanın yaptığı iş değil bu pandemi zamanında şu rezilliğe bakın' dedi. Sevim Ayşe Serin ise “Aldıkları maaşı beğenmiyorlar. Pandemi döneminde temizlik şart ama gördüğünüz gibi çöpleri kendimiz topluyoruz' dedi.
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