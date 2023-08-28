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CHP ve HDP'nin 'Kürtçe e-Reçetem' algılarına Bakan Koca'dan yanıt: Beş dil turistler için eklendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, e-Reçetem'e eklenen yabancı dillere ve Kürtçe'nin bu diller arasında neden yer almadığına dair CHP ve HDP'nin algı operasyonlarına ilişkin paylaşım yaptı. "Kendi vatandaşlarımız için bu dillerden birinde reçete yazılması söz konusu değildir." diyen Bakan Koca, "e-Reçetem sistemine bu 5 dilin eklenmesine turistler ve yabancı uyruklu hastalar için ihtiyaç duyulmuştur" dedi. Sözlerinin devamında CHP ve HDP'yi isim vermeden hedef alan Bakan Koca, "Uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyacın büyük emeklerle çözüme kavuşturulması tartışma konusu edilebilir mi? Maalesef edenler var. Bilmediklerindendir" ifadelerini kullandı.

21:31 . 28/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, e-Reçetem uygulamasına eklenen dil seçenekleri ve muhalefetin 'Kürtçe' algılarına yanıt verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, e-Reçetem uygulamasına eklenen dil seçenekleri ve muhalefetin 'Kürtçe' algılarına yanıt verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, e-Reçetem sistemine 5 dil eklendiğini duyurdu. Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda,
"e-Reçetem sisteminde test işlemi tamamlanan diller, dün sabah saatlerinde canlı ortama alınmaya başlanmış olup, tüm dillerin (İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça) canlı ortama alınması bugün tamamlanmıştır. Hayırlı olsun."
ifadelerini kullandı.

CHP ve HDP'den 'Kürtçe e-Reçetem' algısı

Söz konusu paylaşım sonrasında HDP ve CHP'nin başını çektiği siyasiler,
"Kürtçe nerede, neden sisteme eklemediniz?"
algısına girişti.
HDP'den yapılan açıklamada,
"Hani Kürt sorunu yoktu, hani Kürtlere ayrımcılık yapmıyordunuz?
" ifadeleri yer aldı.
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da, Sağlık Bakanı Koca'ya,
"Rusça’nın, Arapça’nın olduğu bir sistemde neden Kürtçe yoktur?"
diye sordu.

Bakan Koca, CHP ve HDP'nin algı operasyonlarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

"5 dilin eklenmesine turistler ve yabancı uyruklu hastalar için ihtiyaç duyulmuştur"

"E-Reçetem sistemine bu 5 dilin eklenmesine turistler ve yabancı uyruklu hastalar için ihtiyaç duyulmuştur."
diyen Bakan Koca,
"Kendi vatandaşlarımız içinse bu dillerden birinde reçete yazılması söz konusu değildir. Sisteme T.C. Kimlik Numarası ile girildiğinde ek uygulama devre dışı olmakta, sadece Türkçe hizmet alınabilmektedir."
bilgisini verdi.

"Uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyacın büyük emeklerle çözüme kavuşturulması tartışma konusu edilebilir mi?"

Sözlerinin devamında algılara yanıt veren Bakan Koca,
"Türkiye sağlık turizminde her duyarlı yurttaşının övünç duyacağı gelişmeler gösteriyor ve potansiyelini harekete geçirecek yatırımlar yapıyor. Yabancı hastalarımızın kendi dillerini konuşan hekimlerimizden hizmet alma imkânı artıyor. Bazı hastalar Türkiye’de muayene olup, ilaçlarını kendi ülkelerinde temin ediyor. E-Reçetem sistemine 5 yabancı dilin ilave edilmesi sağlık hizmetlerindeki uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyaçtır. Uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyacın büyük emeklerle çözüme kavuşturulması tartışma konusu edilebilir mi? Maalesef edenler var. Bilmediklerindendir."
dedi.

#Fahrettin Koca
#Sağlık Bakanı
#E-reçetem
#Sezgin Tanrıkulu
#HDP
#CHP
#Kürtçe
1 saat önce
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