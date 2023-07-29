CHP yandaşı Can Ataklı: Net söylüyorum bu seçimi muhalefet kazandı ama resmi sonuç Erdoğan kazandı

"Çalıştık ama kazanamadık, vicdanen müsterihiz. Kazansaydık farklı bir şey olacaktı kazanamadık ama bu dünyanın sonu değil yapılan ilk seçim de değil son seçim de"

"Çalıştık ama kazanamadık, vicdanen müsterihiz. Kazansaydık farklı bir şey olacaktı kazanamadık ama bu dünyanın sonu değil yapılan ilk seçim de değil son seçim de"

"Bugün şimdi genel bir öfke var, daha doğrusu aşırı bir duygusallık var. Aşırı bir yenilmişlik duygusuna kapıldı muhalefette olanlar. Biz de bu sonucu beklemiyorduk. Ben net söylüyorum, bu seçimi muhalefet kazandı. Başka hiçbir şey beni ikna edemez ama resmi sonuç, Erdoğan'ın ve AK Parti'nin kazandığı..."