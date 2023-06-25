CHP yandaşı şirketten Kemal Kılıçdaroğlu istifa etsin mi yoksa kalsın mı anketi

İstifa etmemekte direnen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine karşı CHP içerisinde İlke ve Demokrasi Hareketi adı altında yeni bir oluşum kuruldu. Hareket, dün yaptığı yazılı açıklama ile ilk bildirisini yayınladı. Bildiride, "Seçim sonuçları ne yazık ki CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu açısından başarısızlıkla sonuçlanmıştır. CHP’de devrim gerçekleşmeden, Türkiye’de devrimin gerçekleşmesi olanaklı değildir" ifadelerine yer verildi.