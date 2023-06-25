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CHP yandaşı şirketten Kemal Kılıçdaroğlu istifa etsin mi yoksa kalsın mı anketi

MetroPOLL Araştırma, 'Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanlığına devam etmesini mi yoksa istifa etmesini mi istersiniz?' sorusunu yönelterek anket yaptı. Farklı partilerden 2 bin 113 kişiyle yapılan anketten yüzde 60 oranında CHP lideri 'istifa etmeli' diye çıktı.

15:22 . 25/06/2023 Pazar
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Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

Seçimlerin ardından muhalefette sular durulmuyor. Alınan sonuçlardan sonra parti tabanı tarafından Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin istifa etmesi istendi. Ancak Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmamak için direniyor. CHP içerisindeki değişim tartışmaları bitmek bilmezken, Metropoll dikkat çeken bir anket çalışmasına imza attı.

Yüzde 60,7'si istifa etmeli diyor

MetroPOLL Araştırma, Haziran 2023 tarihli anketinde yurttaşlara, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevine devam etmesini mi yoksa istifa etmesini mi istersiniz diye sordu.Ankete katılan yurttaşların yüzde 60,7’si Kılıçdaroğlu’nun istifa etmesini istedi.

Yüzde 31,4'ü devam etmeli görüşünde

Yüzde 31,4’ü ise Kılıçdaroğlu'nun görevine devam etmesi gerektiğini söyledi. Yüzde 7,9 ise 'Fikrim yok/Cevap yok' yanıtını verdi. Parti bazında bakıldığında; CHP seçmeninin yüzde 60'ı, Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini istedi. İyi Parti seçmeninin yüzde 81'i, HDP/YSP seçmeninin yüzde 60'ı "Kılıçdaroğlu istifa etmeli" dedi.

En çok Zafer Partisi çıktı

Zafer Partili seçmenin yüzde 88'i, TİP seçmeninin yüzde 66,7'si Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini istedi. İktidar partilerine bakıldığında ise AKP seçmeninin yüzde 60'ı Kılıçdaroğlu istifa etsin derken, bu oran MHP'de yüzde 58 olarak ölçüldü.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#MetroPOLL Araştırma
#CHP
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