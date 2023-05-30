CHP'de kurultay hesapları: 40'a yakın il başkanının desteği Ekrem İmamoğlu'ndan yana

28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu da CHP için hayal kırıklığına neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyların yüzde 52'sini alarak bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenilgiye uğrattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı bir kez daha seçim kaybeden CHP'de iç hesaplaşma başladı.