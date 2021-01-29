Gündem CHPde ortalık karıştı İstifa eden Mehmet Ali Çelebiden Özgür Özele sert sözler
POLİTİKA

CHP'de ortalık karıştı: İstifa eden Mehmet Ali Çelebi'den Özgür Özel'e sert sözler

CHP'de ortalık karıştı: İstifa eden Mehmet Ali Çelebi'den Özgür Özel'e sert sözler

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. İstifaları CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 'Saray Operasyonu' diye tanımlamasına sert çıkan İzmir milletvekili Çelebi 'Saray operasyonu diyerek bizi itham eden Sayın Özgür Özel, açıkça soruyorum Menemen’i kim sattı? ' diye konuştu.

Haber Merkezi Diğer
Mehmet Ali Çelebi ile birlikte 2 CHP'li vekil daha istifa etti.
Mehmet Ali Çelebi ile birlikte 2 CHP'li vekil daha istifa etti.

CHP'de 3 önemli ismin partiden istifa etmesinin yankıları sürüyor. Mektup krizi sonrasında istifa etmeleri beklenen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Bu şok istifaların ardından ise CHP'de tansiyon tekrar yükseldi.

CHP'den istifa eden Hüseyin Avni Aksoy: HDP yönetimiyle ittifak partimize zarar vermiştir
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CHP'den istifa eden Hüseyin Avni Aksoy: HDP yönetimiyle ittifak partimize zarar vermiştir
İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel, parti politikalarını eleştirerek CHP'den istifa ettiklerini açıkladı. İstifa eden Aksoy konuşmasında, 'Genel Başkana partimizin Atatürk'ten uzaklaşmasının, terörle arasına mesafe koyamayan HDP yönetimiyle beraber olunmasının, milli unsurları ötekileştiren yaklaşımın ve yamuk ittifak politikalarının partimize zarar vereceğini belirttim. Ancak düşüncelerimiz ciddiye alınmadı. Partimizin öz evlatlarından ziyade, yamuk ittifak halindeki eski ve yeni dostlar tercih edildi' dedi.

CHP Grup Başkanvekili istifalar hakkında yaptığı açıklamada 3 vekili hedef göstererek durumu 'Saray Operasyonu' diye tanımlaması büyük tepki topladı.

Mehmet Ali Çelebi'nin sosyal medya paylaşımı.

Özgür Özel, açıkça soruyorum Menemen'i kim sattı?

İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi, yaptığı son dakika açıklamasında Özgür Özel'e sert ifadelerle yüklendi. CHP'li Menemen Belediyesi'nde ortaya çıkan yolsuzluğun ardından yapılan 'Başkan Vekilliği' seçiminde Millet İttifakı'nın verdiği fireyi hatırlatan Çelebi, sosyal medya üzerinden "Saray operasyonu diyerek bizi itham eden Sn Özgür Özel, açıkça soruyorum Menemen'i kim sattı? Sizin genel merkezden yazdığınız belediye meclis üyeleri mi? İttifak ortağı olduğunuz dostlarınızın belediye meclis üyeleri mi? Pm de itiraz ederek gizli oylamaya götüren bendim." dedi.

  • Son yaşananların ardından CHP'de taciz ve tecavüz skandalları sonrasında bir istifa depreminin yaşanması partide yeni krizlerin ortaya çıkma olasılığını da güçlendiriyor.

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