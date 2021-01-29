CHP'de ortalık karıştı: İstifa eden Mehmet Ali Çelebi'den Özgür Özel'e sert sözler

Mehmet Ali Çelebi ile birlikte 2 CHP'li vekil daha istifa etti.

CHP'de 3 önemli ismin partiden istifa etmesinin yankıları sürüyor. Mektup krizi sonrasında istifa etmeleri beklenen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Bu şok istifaların ardından ise CHP'de tansiyon tekrar yükseldi.

OYNAT 00:53 CHP'den istifa eden Hüseyin Avni Aksoy: HDP yönetimiyle ittifak partimize zarar vermiştir İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel, parti politikalarını eleştirerek CHP'den istifa ettiklerini açıkladı. İstifa eden Aksoy konuşmasında, 'Genel Başkana partimizin Atatürk'ten uzaklaşmasının, terörle arasına mesafe koyamayan HDP yönetimiyle beraber olunmasının, milli unsurları ötekileştiren yaklaşımın ve yamuk ittifak politikalarının partimize zarar vereceğini belirttim. Ancak düşüncelerimiz ciddiye alınmadı. Partimizin öz evlatlarından ziyade, yamuk ittifak halindeki eski ve yeni dostlar tercih edildi' dedi. BiP'te paylaş

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CHP Grup Başkanvekili istifalar hakkında yaptığı açıklamada 3 vekili hedef göstererek durumu 'Saray Operasyonu' diye tanımlaması büyük tepki topladı.

Mehmet Ali Çelebi'nin sosyal medya paylaşımı.

Özgür Özel, açıkça soruyorum Menemen'i kim sattı?

İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi, yaptığı son dakika açıklamasında Özgür Özel'e sert ifadelerle yüklendi. CHP'li Menemen Belediyesi'nde ortaya çıkan yolsuzluğun ardından yapılan 'Başkan Vekilliği' seçiminde Millet İttifakı'nın verdiği fireyi hatırlatan Çelebi, sosyal medya üzerinden "Saray operasyonu diyerek bizi itham eden Sn Özgür Özel, açıkça soruyorum Menemen'i kim sattı? Sizin genel merkezden yazdığınız belediye meclis üyeleri mi? İttifak ortağı olduğunuz dostlarınızın belediye meclis üyeleri mi? Pm de itiraz ederek gizli oylamaya götüren bendim." dedi.

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Son yaşananların ardından CHP'de taciz ve tecavüz skandalları sonrasında bir istifa depreminin yaşanması partide yeni krizlerin ortaya çıkma olasılığını da güçlendiriyor.

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