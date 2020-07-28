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POLİTİKA

CHP'de parti içi kavga şiddetlendi: Kaftancıoğlu'ndan Özkan'a karşı liste itirafı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kurultay sürecine ilişkin parti içini karıştıracak itiraflarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hazırladığı 'anahtar liste' dışında bir liste daha olduğunu ve bunu hazırlayanın İstanbul İl Örgütü olduğunu belirten Kaftancıoğlu, "Bu listede Yıldırım Kaya ve Tuncay Özkan yok. Onların seçilmemesi içinde elimden geleni yaptım" dedi. Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıklayan İlhan Cihaner de geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen kurultayda belediye başkanlarının ve parti yöneticilerinin, delegeleri imza vermemesi için işten atılmakla tehdit edildiğini iddia etmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Canan Kaftancıoğlu ve Tuncay Özkan
Canan Kaftancıoğlu ve Tuncay Özkan

Bir televizyon programına katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, çok konuşulacak itiraflarda bulundu. Kurultayda alternatif bir liste çıkardıklarını belirten Kaftancıoğlu, "Evet biz bu listeyi hazırladık. Bu listede Yıldırım Kaya ve Tuncay Özkan yok. Neden yok? Çünkü onların girmesini istemedik ve onların seçilmemesi için elimden geleni yaptım." ifadelerini kullandı.

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Cihaner'den 'tehdit' iddiası

Kılıçdaroğlu'na karşı genel başkanlığa adaylığını koyan CHP PM Üyesi İlhan Cihaner, 37. Olağan Kurultay'da, 100’ün üzerinde imza topladıklarını, ancak belediye başkanları ve parti yöneticilerinin imza veren delegeyi “işle, aşla tehdit ederek imzaları çektirmekle” tehdit edildiğini iddia etmişti.

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