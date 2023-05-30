CHP'de parti yönetimine 'istifa' çağrısı: Hani Recep Tayyip Erdoğan diktatördü?

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çıkıyor Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' diyor. Ama asıl diktatör kendisidir. 13 yıldır partinin başından inmiyor. Bizi perişan etti. Muş'tan geldim, Kürt'üm ben. 'Ne mutlu Türk'üm.' diyebiliyorum. 'Varlığım Türk varlığına armağan olsun.' diyebiliyorum. Bunu Sezgin Tanrıkulu, Canan Kaftancıoğlu, Oğuz Kaan Salıcı diyebiliyor mu? Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini bunların elinden almak istiyoruz. Biz Deniz Baykal'ın dönemindeki CHP'yi özledik.