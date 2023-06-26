CHP'de yeni ayaklanma: Kılıçdaroğlu'na karşı bildiri yayımladılar

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı İlke ve Demokrasi Hareketi kuruldu.
CHP'de Kemal Kılıçdaoğlu'nun seçim başarısızlığından rahatsız olan parti içi bir grup daha harekete geçti.
Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in yeğeni CHP PM eski Üyesi Örsan Öymen'in öncülüğünü yaptığı İlke ve Demokrasi Hareketi, ilk bildirisini ve çağrı metnini açıkladı.
'13 yılda 12 seçim kaybettik ve oyumuz artmadı'
Bildiride CHP'nin 13 yılda 12 seçim kaybettiği ve muhalefetin Kılıçdaroğlu ile oyunu artırmadığı vurgulandı. Oy kaybetmenin en büyük nedeni olarak ise parti içi demokrasi mekanizmasının işletilmesi ve partinin kurumsal kimliğinden uzaklaştırılması gösterildi.
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Bildiride ayrıca "CHP'de Türkiye'nin kurucu partisi ve ana Muhalefet partisi olan CHP'nin kaybedilmesi, Türkiye'nin de kaybedilmesi anlamına gelmektedir! CHP'de devrim gerçekleşmeden, Türkiye'de devrimin gerçekleşmesi olanaklı değildir" denildi.