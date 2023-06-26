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CHP'de yeni ayaklanma: Kılıçdaroğlu'na karşı bildiri yayımladılar

Seçim hezimeti sonrası değişim çağrılarıyla çalkalanan CHP'de yeni bir muhalif hareket atağa geçti. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bildiri yayımlayan 'İlke ve Demokrasi Hareketi' " kurultay süreçlerinde adaylar belirlenirken, genel merkez ve belediye tarafından uygulanan baskı ve dayatmaların son bulması gerekmektedir" açıklamasında bulundu.

10:58 . 26/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı İlke ve Demokrasi Hareketi kuruldu.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı İlke ve Demokrasi Hareketi kuruldu.

CHP'de Kemal Kılıçdaoğlu'nun seçim başarısızlığından rahatsız olan parti içi bir grup daha harekete geçti.

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in yeğeni CHP PM eski Üyesi Örsan Öymen'in öncülüğünü yaptığı İlke ve Demokrasi Hareketi, ilk bildirisini ve çağrı metnini açıkladı.

'13 yılda 12 seçim kaybettik ve oyumuz artmadı'

Bildiride CHP'nin 13 yılda 12 seçim kaybettiği ve muhalefetin Kılıçdaroğlu ile oyunu artırmadığı vurgulandı. Oy kaybetmenin en büyük nedeni olarak ise parti içi demokrasi mekanizmasının işletilmesi ve partinin kurumsal kimliğinden uzaklaştırılması gösterildi.

'Baskı ve dayatmalar son bulmalı'

Bildiride,
"MYK üyelerinin Parti Meclisi’nden atamayla değil, seçimle göreve gelmeleri; kurultay iradesine, uygun politikaların ve stratejilerin geliştirilmesi; kurultay süreçlerinde adaylar belirlenirken, genel merkez ve belediye tarafından uygulanan baskı ve dayatmaların son bulması gerekmektedir"
denildi.

'Temel ilkeleri benimseyenler kongrelerde aday olmalı'


CHP tüzüğünde bulunan temel ilkelere partidekilere uyulması gerektiğinin altı çizilen bildiride
, "Mahalle kongrelerine, partinin kurumsal kimliğine ve ilkelerine sahip çıkan herkes katılmalı, bu ilkeleri benimseyen üyeler kongrelerde aday olmalı, bu doğrultuda listeler çıkarılmalıdır."
ifadeleri kullanıldı.

Bildiride ayrıca "CHP'de Türkiye'nin kurucu partisi ve ana Muhalefet partisi olan CHP'nin kaybedilmesi, Türkiye'nin de kaybedilmesi anlamına gelmektedir! CHP'de devrim gerçekleşmeden, Türkiye'de devrimin gerçekleşmesi olanaklı değildir" denildi.


Akşener Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi yerden yere vurdu: 15 milletvekili istemek hayatımın en büyük pişmanlığıdır
Akşener Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi yerden yere vurdu: 15 milletvekili istemek hayatımın en büyük pişmanlığıdır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 3. Olağan Kurultayı'nda Yedili Masa'yı bir kez daha devirdi. Eski ortaklarını yerden yere vuran Akşener, "Biz çalışmamışız, onun için seçim kaybedilmiş. İnsafınız kurusun, anlıyorum korktunuz. Neymiş İstanbul HDP sayesinde kazanılmış. Haydi o zaman bundan sonra size hayatta başarılar." dedi. CHP'den 15 milletvekili istemenin hayatının en büyük hatası olduğunu söyleyen Akşener, "Savaşmalıydık. Bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Savaşmadık. 15 milletvekili istedik bu bize kuyruk siyasetine mal oldu. Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum ama o 15 milletvekilinin bedelini bir türlü ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş" ifadelerini kullandı.



#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Bildiri
33 dakika önce
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