CHP'de yerel yönetimler de karıştı: Bağlar İlçe Başkanı Recep Yavuz açlık grevine başladı

Ben bugün bu basın açıklamasında sadece Diyarbakır’a emek veren partililerimize değil, bütün Türkiye’de partimize emek vermiş mücadele etmiş yoldaşlarımıza seslenmek istiyorum. Bizler Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşünü başlatmasının altında yatan Hak, Hukuk ve Adalet yürüyüşünü ilham alarak hakkın hukukun ve adaletin yerini bulması adına gerek bizim gerekse de diğer partililerimizin hak mağduriyetlerinin sesi olmak adına bugün itibariyle 3 günlük açlık grevine başlayacağımı bu anti demokratik kararın düzeltilmemesi halinde ise açlık grevini ölüm orucuna dönüştüreceğimi kamuoyu önünde beyan ederim."