CHP'de yerel yönetimler de karıştı: Bağlar İlçe Başkanı Recep Yavuz açlık grevine başladı

Diyarbakır Bağlar'da CHP İlçe Başkanı il yönetimine karşı açlık grevine başladı.
Seçim yenilgisinin ardından değişim krizinin yaşandığı CHP'de yerel yönetimler de karıştı. Delege listesinde kendisine kontenjan ayrılmayan CHP Bağlar ilçe başkanı Recep Yavuz, açlık grevi başlattı.
Bugün itibariyle 3 günlük açlık grevine başlayacağını açıklayan Yavuz, kararın düzeltilmemesi halinde açlık grevini ölüm orucuna dönüştüreceğini söyledi.
"Karar tüzüğe aykırı olarak korsan bir şekilde alındı"
Yavuz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: