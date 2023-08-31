|
Gündem

CHP'de yerel yönetimler de karıştı: Bağlar İlçe Başkanı Recep Yavuz açlık grevine başladı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden büyük bir hezimetle ayrılan CHP'de başlayan değişim krizinin ardından yerel yönetimler de karıştı. Delege listesinde kendisine kontenjan ayrılmayan CHP Bağlar ilçe başkanı Recep Yavuz, açlık grevi başlattı. Bugün itibariyle 3 günlük açlık grevine başlayacağını açıklayan Yavuz, kararın düzeltilmemesi halinde açlık grevini ölüm orucuna dönüştüreceğini söyledi.

17:25 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Diyarbakır Bağlar'da CHP İlçe Başkanı il yönetimine karşı açlık grevine başladı.

Diyarbakır Bağlar'da CHP İlçe Başkanı il yönetimine karşı açlık grevine başladı.

Seçim yenilgisinin ardından değişim krizinin yaşandığı CHP'de yerel yönetimler de karıştı. Delege listesinde kendisine kontenjan ayrılmayan CHP Bağlar ilçe başkanı Recep Yavuz, açlık grevi başlattı.

Bugün itibariyle 3 günlük açlık grevine başlayacağını açıklayan Yavuz, kararın düzeltilmemesi halinde açlık grevini ölüm orucuna dönüştüreceğini söyledi.


"Karar tüzüğe aykırı olarak korsan bir şekilde alındı"

Yavuz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi Bağlar İlçe Başkanlığımızın 27 Eylül Pazar günü yapılması gereken İlçe Olağan Kongresinin İl Başkanı Abdullah Atik ve 13 İl Yöneticisinin tüzüğe aykırı olarak korsan bir şekilde aldığı karar ile kongremizin iptal edildiğini öğrendik. Bağlar İlçe Kongresi’nin iptal kararına gerekçe olarak mahalle sandıklarının kurulmaması gösterildi. Ancak Bağlar İlçe Başkanlığı olarak bahse konu olan Mahalle Delege listelerinde Bağlar İlçe Yönetim Kurulu Üyelerinin ıslak imzalarının yanı sıra CHP İl Başkanı Abdullah Atik’in de ıslak imzası ve mührü bulunmaktadır.

"Düzeltilmezse açlık grevini ölüm orucuna dönüştüreceğim"

Ben bugün bu basın açıklamasında sadece Diyarbakır’a emek veren partililerimize değil, bütün Türkiye’de partimize emek vermiş mücadele etmiş yoldaşlarımıza seslenmek istiyorum. Bizler Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşünü başlatmasının altında yatan Hak, Hukuk ve Adalet yürüyüşünü ilham alarak hakkın hukukun ve adaletin yerini bulması adına gerek bizim gerekse de diğer partililerimizin hak mağduriyetlerinin sesi olmak adına bugün itibariyle 3 günlük açlık grevine başlayacağımı bu anti demokratik kararın düzeltilmemesi halinde ise açlık grevini ölüm orucuna dönüştüreceğimi kamuoyu önünde beyan ederim."



#CHP
#Diyarbakır
#Recep Yavuz
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TOKİ satılık arsa listesi 2023! İşte TOKİ arsa yerleri, fiyatları ve ödeme planı