CHP'deki değişim sonrası ilk görüşme: Özgür Özel Meral Akşener'i ziyaret etti

Özgür Özel - Meral Akşener
İYİ Parti'deki yolsuzluk krizi ve peş peşe gelen istifalar nedeniyle ertelenme ihtimali olan görüşme bugün gerçekleşti. Seçim yenilgisinden sonra iki partinin kurmayları da yenilginin sorumluluğunu birbirlerine yüklemeye çalışmış, ağır suçlamalarda bulunmuştu.
İlk görüşme gerçekleşti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İyi Parti Genel Başkanı Merak Akşener ile İyi Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi.
CHP lideri Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Zeybek, Gül Çiftçi ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın eşlik etti.
Açıklamalar yine boşa çıktı
Görüşmede ittifak konusunun masaya yatırılması beklenirken, iki tarafın da mayıs seçimlerinden sonra yaptıkları açıklamalar akıllara geldi.
Akşener, seçim mağlubiyetinden sonra ikinci kez masayı yıkıp ittifakı dağıtırken 'seçimlere kendi adaylarımızla gireceğiz' açıklaması yaparak kapıları kapatmıştı.
Demirtaş meselesi unutuldu
Akşener ve İYİ Partililer ayrıca, CHP'de genel başkanlık koltuğuna oturan Özel'in, kurultay konuşmasında hapisteki eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a selam göndermesini eleştirmiş, bu söylemle aynı kareye girmeyeceklerini vurgulamıştı.
Akşener GİK'e soracak
İki genel başkan görüşme sonrası kameraların karşısına geçti.