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CHP'deki değişim sonrası ilk görüşme: Özgür Özel Meral Akşener'i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun devirip CHP'nin başına geçtikten sonra yerel seçimlerde ittifakın yeniden kurulması için ilk kez İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi. Görüşme İYİ Parti'deki çalkantılı sürecin gölgesinde gerçekleşti. Özgür Özel ve Meral Akşener görüşmesinden sonra yapılan ortak açıklamada Akşener, Özel, işbirliği konusunu gündeme getirdi, Akşener, Özel'in teklifini GİK'e soracağını söyledi.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:40 - 30/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 13:06 - 30/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Özgür Özel - Meral Akşener

Özgür Özel - Meral Akşener

28 Mayıs'ta alınan hezimetin ardından değişim süreci ile birlikte kemal Kılıçdaroğlu'nu devirip partinin başına geçen CHP Genel Başkanı
Özgür Özel
, günler öncesinden İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener
'i ziyaret edeceğini duyurmuştu.

İYİ Parti'deki yolsuzluk krizi ve peş peşe gelen istifalar nedeniyle ertelenme ihtimali olan görüşme bugün gerçekleşti. Seçim yenilgisinden sonra iki partinin kurmayları da yenilginin sorumluluğunu birbirlerine yüklemeye çalışmış, ağır suçlamalarda bulunmuştu.



İlk görüşme gerçekleşti


CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İyi Parti Genel Başkanı Merak Akşener ile İyi Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi.


CHP lideri Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Zeybek, Gül Çiftçi ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın eşlik etti.


Açıklamalar yine boşa çıktı


Görüşmede ittifak konusunun masaya yatırılması beklenirken, iki tarafın da mayıs seçimlerinden sonra yaptıkları açıklamalar akıllara geldi.


Akşener, seçim mağlubiyetinden sonra ikinci kez masayı yıkıp ittifakı dağıtırken 'seçimlere kendi adaylarımızla gireceğiz' açıklaması yaparak kapıları kapatmıştı.


Demirtaş meselesi unutuldu


Akşener ve İYİ Partililer ayrıca, CHP'de genel başkanlık koltuğuna oturan Özel'in, kurultay konuşmasında hapisteki eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a selam göndermesini eleştirmiş, bu söylemle aynı kareye girmeyeceklerini vurgulamıştı.

Akşener GİK'e soracak


İki genel başkan görüşme sonrası kameraların karşısına geçti.


Özel, bu kısa değerlendirmesinin ardından sözü Akşener'e bıraktı. Akşener de
“Bizim bir kararımız var; 81 ilde tek başımıza seçime girmek şeklinde. Bu konuyu; 'Genel İdare Kurulu'nda bizim iki siyasi parti olarak, hiç değilse bazı yerlerde iş birliği yapabilir miyiz?' sorusunu, bir soruyu; acaba 'Genel İdare Kurulu'na tekrar götürebilir misiniz?' özü bu. Biz de arkadaşlarımızla konuştuk. Pazartesi biz doğal olarak GİK'i toplayacaktık zaten. Orada bu soruyu GİK'te soracağız. Onlar nasıl cevap verecek, orada göreceğiz”
dedi.


İYİ Parti grubunda dikkat çeken anlar: Kadın cinayetlerinden bahseden Akşener hapşırdı alkış ve kahkaha tufanı koptu
İYİ Parti grubunda dikkat çeken anlar: Kadın cinayetlerinden bahseden Akşener hapşırdı alkış ve kahkaha tufanı koptu

Son dönemde yaşanan istifalarla dağılma noktasına gelen İYİ Parti'de 28 Mayıs seçimlerinde alınan yenilginin ardından istifa etmesi beklenen genel başkan Meral Akşener koltuğu bırakmazken, parti içi muhalefet giderek güçleniyor. Partinin önemli isimleri tek tek istifa edip Akşener'e bayrak açarken parti grubunda ilginç anlar yaşandı. Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunduğu esnada hapşıran Meral Akşener, partililer tarafından alkış yağmuruna tutuldu. Kadın cinayetlerinden bahsederken duraksayan Akşener'in hapşırdıktan sonra kahkaha atması dikkatlerden kaçmadı. Yaşanan tuhaf anlara ilişkin sosyal medyada 'Hapşırsa bile alkışlıyorlar', 'Kadın cinayetlerinden bahsederken kahkaha atmak nasıl bir zihniyettir' yorumları yapıldı.


#Meral Akşener
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#CHP
#İYİ Parti
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