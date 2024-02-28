CHP Genel Merkezi tarafından 12 Şubat'ta Başiskele Belediye başkan adayı olarak gösterilen ilçe başkanı Anıl Acurman, adaylık kararı sonrası ilçe başkanlığı görevinden istifa etti. İddiaya göre CHP üyesi M.D., Acurman'ın adaylık sürecinde istifa etmesine rağmen ilçe başkanı olarak görev yaptığı ve belgeleri ilçe başkanı sıfatıyla imzaladığı gerekçesiyle 26 Şubat'ta ilçe seçim kuruluna itirazda bulundu.

Karar sonrası İl Başkanı Bülent Sarı ve partililerle birlikte Kocaeli Adliyesi önünde açıklama yapan Anıl Acurman, "Bugün bir kez daha öğrendik ki şaşıracak bir karanlıkta yaşıyoruz. Bir kez daha gördük ki Ulu Önderin Türk ulusuna en kıymetli mirası olarak bıraktığı demokrasimize kurşun sıkmak için pusularında bekleyen hainler var ama unutulmasın ki bizim işimiz karanlıkları aydınlatmak, bizim işimiz bu ulusun değerlerine uzanan hain elleri kırmak. Bugün Başiskele'deki güzel yürekli komşularımın demokratik haklarına yönelen saldırı, hukuk yoluyla defedilememiştir. Hukukun verdiği her karara saygılıyız ama arkasındaki komplo açık ve net şekilde ortadadır. Anıl Acurman'ı sahada 4 günde yarattığı rüzgardan daha fazlasını yaratırken, yeni adayımız için çalışırken göreceksiniz" dedi.