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CHP'li üye itiraz etti CHP'li adayın adaylığı düştü

Yerel seçimlerde yarışacak adaylarını belirleme sürecinde kriz yaşayan CHP'de bu kez de 'adaylık düşürülmesi' şoku yaşandı. CHP'nin Başiskele Belediye başkan adayı Anıl Acurman'ın adaylığı, bir CHP üyesinin itirazı sonucu İl Seçim Kurulu kararıyla düşürüldü. Karar hakkında açıklamada bulunan Acurman, "Hukukun verdiği her karara saygılıyız ama arkasındaki komplo açık ve net şekilde ortadadır." dedi. 

22:08 - 28/02/2024 الأربعاء
DHA
CHP'li Anıl Acurman'ın adaylığı, CHP üyesinin itirazı sonucu düşürüldü.
CHP'li Anıl Acurman'ın adaylığı, CHP üyesinin itirazı sonucu düşürüldü.

CHP'nin Başiskele Belediye başkan adayı Anıl Acurman'ın adaylığı, bir CHP üyesinin itirazı sonucu İl Seçim Kurulu'nun kararıyla 'ilçe başkanlığı görevinden gereken zamanda istifa etmediği' gerekçesiyle oy birliğiyle düşürüldü. Karar hakkında Kocaeli Adliyesi önünde açıklama yapan Acurman, "Hukukun verdiği her karara saygılıyız ama arkasındaki komplo açık ve net şekilde ortadadır" dedi. 

CHP Genel Merkezi tarafından 12 Şubat'ta Başiskele Belediye başkan adayı olarak gösterilen ilçe başkanı Anıl Acurman, adaylık kararı sonrası ilçe başkanlığı görevinden istifa etti. İddiaya göre CHP üyesi M.D., Acurman'ın adaylık sürecinde istifa etmesine rağmen ilçe başkanı olarak görev yaptığı ve belgeleri ilçe başkanı sıfatıyla imzaladığı gerekçesiyle 26 Şubat'ta ilçe seçim kuruluna itirazda bulundu.

Acurman'ın adaylığı oy birliğiyle düşürüldü

İtirazı değerlendiren Başiskele İlçe Seçim Kurulu, Acurman'ın ‘ilçe başkanlığı görevinden gereken zamanda istifa etmediği' gerekçesiyle adaylığının düşürülmesine karar verdi. Acurman, M.D.'nin itiraz etme hakkı bulunmadığı ve ilçe başkanlığından istifa ederek bunun karar defterine işlendiği gerekçesiyle itiraz ederken, itirazı inceleyen İl Seçim Kurulu, 2 günün sonunda oy birliğiyle Acurman'ın adaylığının düşürülmesine karar verdi.

"Komplo açık ve net şekilde ortadadır"

Karar sonrası İl Başkanı Bülent Sarı ve partililerle birlikte Kocaeli Adliyesi önünde açıklama yapan Anıl Acurman, "Bugün bir kez daha öğrendik ki şaşıracak bir karanlıkta yaşıyoruz. Bir kez daha gördük ki Ulu Önderin Türk ulusuna en kıymetli mirası olarak bıraktığı demokrasimize kurşun sıkmak için pusularında bekleyen hainler var ama unutulmasın ki bizim işimiz karanlıkları aydınlatmak, bizim işimiz bu ulusun değerlerine uzanan hain elleri kırmak. Bugün Başiskele'deki güzel yürekli komşularımın demokratik haklarına yönelen saldırı, hukuk yoluyla defedilememiştir. Hukukun verdiği her karara saygılıyız ama arkasındaki komplo açık ve net şekilde ortadadır. Anıl Acurman'ı sahada 4 günde yarattığı rüzgardan daha fazlasını yaratırken, yeni adayımız için çalışırken göreceksiniz" dedi. 

Kararın ardından CHP, ilçe için yeniden aday belirleyecek.



#CHP
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