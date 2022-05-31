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POLİTİKA

CHP'li Aylin Nazlıaka 'Hiç şüphesiz' diyerek duyurdu: Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylarının 'hiç şüphesiz' Kemal Kılıçdaroğlu olacağını ifade etti. Nazlıaka açıklamasında, "Benim gönlümden geçen cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'dur. Bütün anketler de bunu artık doğrular nitelikte. O kişi Kemal Kılıçdaroğlu'dur." dedi.

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Haber Merkezi AA
CHPli Aylin Nazlıaka Hiç şüphesiz diyerek duyurdu: Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu
CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka

Partisinin Karabük İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, kasım ayında bir genel seçim beklediklerini açıkladı.

"HİÇ ŞÜPHESİZ ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 6'lı masanın mimarı olduğunu dile getiren Nazlıaka, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda 'Adalet Yürüyüşü' ile başlayan, daha sonrasında İYİ Parti'ye 15 milletvekili transfer ederek seçimlere katılması noktasında demokratik süreci ören, arkasından 31 Mart seçimlerinde ülkemizin çeşitli illerine, ilçelerine baharın gelmesini sağlayan, CHP bayrağı dikilmesi konusunda önemli birtakım kararları alan partimizin lideridir. Dolayısıyla benim gönlümden geçen cumhurbaşkanı adayı ki bu aynı zamanda ülkemizin 13. cumhurbaşkanı olacak kişidir; hiç şüphesiz Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur."

CHP'li Engin Altay miting alanında duyurdu: Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu
GÜNDEM
CHP'li Engin Altay miting alanında duyurdu: Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu

"O KİŞİ KILIÇDAROĞLU'DUR"

Nazlıaka, cumhurbaşkanlığı adaylığının sadece CHP'nin kararıyla değil, 6'lı masanın vereceği kararla belirleneceğini vurgulayarak, "Şu anda kurumsal olarak bunu söylemek için erken çünkü o zaman diğer 5 partinin de iradesini yok saymış konumda oluruz. Ama tekrar söylüyorum. Bizim gönlümüzden geçen aday ki o kişi cumhurbaşkanımız olacak kişidir; bunu çok net görüyoruz. Bütün anketler de bunu artık doğrular nitelikte. O kişi Kemal Kılıçdaroğlu'dur." ifadelerini kullandı.

CHP'li Engin Altay miting alanında duyurdu: Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu
OYNAT 00:41
CHP'li Engin Altay miting alanında duyurdu: Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu
CHP, İstanbul'da partililerin katılımıyla bir miting düzenledi. Miting öncesinde bir canlı yayında değerlendirmelerde bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 'Mırın kırın etmenin anlamı kalmadı. 'Gönlümüzün adayı Kılıçdaroğlu' deniyordu, o 'gönlümüzün' kısmı biraz kalktı. CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu.' diye konuştu.

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