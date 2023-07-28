CHP'li Barış Yarkadaş: Ekrem İmamoğlu yeni parti kurmak için çalışmalar yapıyor

"İmamoğlu'nun bugün attığı tweet sebepsiz bir tweet değil. İmamoğlu önümüzdeki günlerde nasıl bir yol alacağına karar verecek. Şuan çok dar bir kurmay çevresiyle değerlendirmeler yapıyor. Nasıl bir yol haritası çizeceğine dair fikirler alıyor. Yanında akademisyenler, reklamcılar, halkla ilişkiler uzmanları var. CHP'nin önemli isimleri yok. 'Yeni bir parti kursak nasıl olur' tartışmasını yapıyorlar. 'Acaba yeni bir parti kurarsak CHP içinden kaç milletvekili bizimle hareket eder' konusunun içine de girdiler."