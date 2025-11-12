CHP’li belediyelerde rüşvetin arkası kesilmiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’li belediyeler nedenler şehirlerin yeni bir fetret devri yaşadığını söyledi.

AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen Şehircilik Zirvesi ile Kentkırım Sergisi’nin açılışına katılan Erdoğan, şöyle konuştu: “Türkiye, özellikle de Anadolu dünyada eşi benzeri görülmeyen bir şehircilik tecrübesine sahiptir.”

SORUNLARIN ÜZERİNE GİTTİK

“Bu zengin mirasın ve müktesebatın rehberliğinde İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığımızdan itibaren şehirlerimizi sadece inşa değil ihya etmek için canla başla çalıştık. Çöp dağlarının cephanelik gibi patladığı bir şehri görev sürecimiz boyunca tüm Türkiye’de örnek gösterilen konuma getirdik. 4,5 yıl gibi kısa sürede musluklardan temiz su akmaya başladı. Kokudan yanına yaklaşılmayan İstanbul boğazının incisi Haliç temizlendi. İstanbul yeniden rahat bir nefes aldı. İnsanı merkeze alan hizmet ve eser odaklı yerel yönetim vizyonuyla İstanbul’da yaktığımız bu meşaleyi son 23 senede tüm Türkiye’ye taşıdık. Hem İstanbul’da emaneti yüklendiğimizde hem de 2002 Kasım'ında tüm Türkiye için kolları sıvadığımızda karşımızda on yılların birikmiş sorunları vardı. Düzensiz göç, çarpık kentleşme, hazine arazilerinin işgali gibi kronikleşmiş sorunlar bulunuyordu. Bunları görmezden gelmek yerine üzerlerine gittik.”

VİZYONUMUZU DAİMA İLERİ TAŞIYORUZ

“Eser ve hizmet siyasetinde vatandaşlarımızın hayat kalitesini yükselttik. O yıllarda başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye’nin şehirleri henüz en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyordu. Yolların çukurlarla dolu olduğu, temiz suyun evlere ulaşmadığı bugünkü gibi şehirlerin adeta kaderine terk edildiği günlerden bahsediyorum. Bugün şehirlerimizi geleceğe hazırlayan onlarca reformumuz sayesinde artık çok farklı bir noktadayız. Yeni nesil şehircilik anlayışımızın gerektirdiği alt yapı yatırımlarının büyük kısmını tamamlamış bir Türkiye’ye bugün kavuştuk. Bölünmüş yollarla birbirine bağlanan şehirlerimizle, dağları delen tünellerimizle, kıtaları birleştiren köprülerimizle dünya ölçeğinde havaalanlarımızla, dünyada örnek gösterilen şehir hastanelerimizle 23 yıl öncesiyle kıyas dahi edilemeyecek bir yere vardık. Şehircilik vizyonumuzu sürekli ileriye taşıyor köklerimizden beslenerek özgün ve yenilikçi projeleri hayata geçiriyoruz.”

İHMAL ŞEHİRLERİN KADERİ OLMUŞ

“Bir şehrin sınırlarını büyütmek, parselleri çoğaltmak, yapı izinleri vermek kolaydır ama sağlıklı şehirleşme vizyon ister, emek ister güçlü irade ister sadece bina dikmekle bir kenti güzelleştiremeyiz, dönüştüremeyiz, içinde yaşayanlara huzuru getiremeyiz. Bugün muhalefetin yönettiği birçok şehrimizde en temel sorun budur. İhmal duyarsızlık ve vizyonsuzluk şehirlerimizin kaderi olmuş durumda. Yöneticisi olduğu belediyeyi arpalık olarak gören zihniyet şehirlerimizin göz göre göre çürümesine, çökmesine çoraklaşmasına seyirci kalıyor. ‘Ne kadar çok yol yaparsak trafik o kadar sıkışır’ diyerek trafik sorununu çözeceğini zannedenlerin elinde metropollerimiz 6-7 yıldır kelimenin tam manasıyla yeni bir fetret devri yaşıyor.”

Rüşvetin arkası kesilmiyor

CHP’li belediyelerin, yönettikleri şehirleri 90’ların karanlık günlerine çevirdiğini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: “Rüşvet, irtikap, iltimas, usulsüzlük, yolsuzluk iddialarının ardı arkası, hiç kesilmiyor. Biz, imar mantığından tasarım disiplinine geçmekten bahsederken, ana muhalefet partisi mevcut kazanımları bile koruyamıyor. Bizim 30 sene önce tarihe gömdüğümüz sabıkalı belediyecilik anlayışı, ne yazık ki, yeniden hortladı. Toplanmayan çöpler, bozuk yollar, akmayan sular, elinde bidonla su bekleyen insanlar, muhalefet belediyelerinin tekrar rutini haline geldi. Eski Türkiye güzellemesi yapa yapa, yönettikleri şehirleri 90’ların karanlık ve buhran dolu günlerine yeniden çevirdiler.”











