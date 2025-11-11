Kardeşliğimizi ve Türkiye’yi büyüttük

“Son dönemde milli günlerimizle ilgili yıkıcı, yıpratıcı, toplumsal fay hatlarını kaşıyan tartışmaların gündeme taşınmak istendiğini görüyoruz” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Bu cepheleşmenin en büyük mağduru ise Atatürk’ün hatırası olmaktadır. Medya, sosyal medya ve siyasette ‘Atatürk maskesi’ takarak, bu millete ve milletin değerlerine düşmanlık edenlere nasıl karşıysak, Gazi Mustafa Kemal’e yönelik hakaretamiz ifadelere aynı şekilde karşıyız. En mühim husus, fikri farklılıkların karşılıklı saygı çerçevesinde, nezaketle dile getirilmesi, kimsenin kendi tarih okumasını diğerine dikte etmemesi, tehdit ve hakaretle bir dayatmada bulunmamasıdır. Eli sopalı düşünce özgürlüğü olmaz. Milli, manevi ve kültürel değerlerimiz milletçe en değerli hazinemizdir. Bizi bir arada tutan çimentomuzdur. Bunların örselenmesine hiçbir şekilde tolerans gösteremeyiz.”