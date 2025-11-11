Kardeşliğimizi ve Türkiye’yi büyüttük

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87. yılı dolayısıyla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nda düzenlenen anma töreninde konuştu: Hiçbir ayrım yapmadan milletimizin her bir ferdini bağrımıza bastık. Türkiye’yi büyüttük. Kardeşliğimizi büyüttük. Milletimize son asrın en büyük başarılarını, en büyük zaferlerini tattırdık.
Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87. yılı dolayısıyla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nda düzenlenen törene katılan Erdoğan, Atatürk’ün, zorluklarla ve engellerle dolu bir mücadelenin ardından bağımsız, modern ve yeni Türkiye’nin temellerini attığını hatırlattı.
DÜNYAYA REKABET FİŞEĞİ ATTIK
Hükümet olarak eğitimden tarıma, dış politikadan savunma sanayiine, sağlıktan ekonomiye Türkiye’yi yeni yüzyılın en güçlü aktörlerinden biri haline getirmek için gece gündüz demeden koşturduklarına işaret eden Erdoğan, “Eğer bugün tanklarımız, toplarımız varsa, bugün eğer İHA’larımız varsa, SİHA’larımız varsa, eğer bugün dünyanın değişik ülkelerine biz KAAN’larımızı ihraç ediyorsak, eğer bugün biz uçaklarımızı dünya ile yarışır hale getirmişsek bu bir şeyi ortaya koyuyor, demek ki en son tanklarımız, toplarımızla dünyaya bir rekabet fişeği attık. Şimdi 783 bin kilometrekarenin her karışında yükselen devasa yatırımlarımızla, milletimize kazandırdığımız eserlerle Türkiye Yüzyılı’nı inşa ediyoruz” diye konuştu.
OLMAZ DENİLENİ YAPTIK
Son 23 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Erdoğan, “Cenab-ı Allah’ın yardımı ve aziz milletimizin de desteğiyle ‘Olmaz’ denilen, ‘Yapamazsınız’ dedikleri ne varsa hepsini tek tek hayata geçirdik. Cumhuriyet’e hizmet nasıl olur, bunu 23 senede defalarca ortaya koyduk” dedi. Savunma sanayii alanında ülkenin makus talihini değiştirdiklerini, yüzde 80 olan dışa bağımlılığı yüzde 20’nin altına çektiklerini dile getiren Erdoğan, “Bir zamanlar biz, hatırlayın, toplu iğne üretemiyorduk. Artık böyle bir durum kalmadı. Şimdi toplu iğne değil top yapıyoruz, tank yapıyoruz” dedi.
ZAFERLERİ TATTIRDIK
DAHA UZUN YILLAR ÇALIŞACAĞIZ
Milli ve manevi değerlerimizi örseletmeyiz
- “Son dönemde milli günlerimizle ilgili yıkıcı, yıpratıcı, toplumsal fay hatlarını kaşıyan tartışmaların gündeme taşınmak istendiğini görüyoruz” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Bu cepheleşmenin en büyük mağduru ise Atatürk’ün hatırası olmaktadır. Medya, sosyal medya ve siyasette ‘Atatürk maskesi’ takarak, bu millete ve milletin değerlerine düşmanlık edenlere nasıl karşıysak, Gazi Mustafa Kemal’e yönelik hakaretamiz ifadelere aynı şekilde karşıyız. En mühim husus, fikri farklılıkların karşılıklı saygı çerçevesinde, nezaketle dile getirilmesi, kimsenin kendi tarih okumasını diğerine dikte etmemesi, tehdit ve hakaretle bir dayatmada bulunmamasıdır. Eli sopalı düşünce özgürlüğü olmaz. Milli, manevi ve kültürel değerlerimiz milletçe en değerli hazinemizdir. Bizi bir arada tutan çimentomuzdur. Bunların örselenmesine hiçbir şekilde tolerans gösteremeyiz.”
Şikayet etmekle kaldılar
- “Lafa gelince siyasi geçmişlerini Cumhuriyet’le özdeşleştirenlerin özellikle son birkaç aydır bu konuda oldukça kötü bir sınav verdikleri görülüyor” vurgusu yapan Erdoğan, “Türkiye’yi yurt dışına şikayet turlarından elleri boş dönseler de ülkemizin itibarına verdikleri zarar maalesef orta yerde duruyor” dedi. FETÖ’cüler gibi yeminli Türkiye düşmanlarıyla birlikte, bu zihniyetin sebep olduğu yanlış algılarla da mücadele etmek zorunda kaldıklarını belirten Erdoğan, “Çok uğraştılar, çok didindiler. Ama hedeflerine ulaşamadılar. Bundan sonra da şikayet ettikleriyle kalmaya devam edeceklerdir” diye konuştu.