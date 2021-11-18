Gündem CHPli belediyenin eğitim destek evinde mide bulandıran olay Annenin şüphesi cinsel istismarı ortaya çıkardı
BALIKESİR

CHP'li belediyenin eğitim destek evinde mide bulandıran olay: Annenin şüphesi cinsel istismarı ortaya çıkardı

CHP'de taciz ve cinsel istismar skandallarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Mide bulandıran olayın son durağı CHP'li Bandırma Belediyesi oldu. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Belediye Eğitim Destek Evi Koordinatörü Sevan S., 14 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklandı. Rezalet ise annenin, ders çalışma bahanesiyle sürekli şüphelinin yanına giden kızından şüphelenmesi ile ortaya çıktı.

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Haber Merkezi İHA
CHPli belediyenin eğitim destek evinde mide bulandıran olay: Annenin şüphesi cinsel istismarı ortaya çıkardı
Arşiv

Balıkesir'in Bandırma ilçesi, belediye eğitim destek evi koordinatörünün cinsel istismar rezaletini konuşuyor.

ANNENİN ŞÜPHESİ REZALETİ ORTAYA ÇIKARDI

Anne M.K., şu an 17 yaşında olan kızının sürekli olarak destek evinde tanıdığı Sevan S.'nin evine ders çalışma bahanesiyle gitmesinden şüphelendi. Kızıyla konuşan M.K. duydukları karşısında şoka girdi.

ANNENİN ŞİKAYETİ ÜZERİNE ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Anne M.K.'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan Sevan S.'nin iddiaları reddettiği öğrenildi.

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