CHP'li belediyenin eğitim destek evinde mide bulandıran olay: Annenin şüphesi cinsel istismarı ortaya çıkardı CHP'de taciz ve cinsel istismar skandallarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Mide bulandıran olayın son durağı CHP'li Bandırma Belediyesi oldu. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Belediye Eğitim Destek Evi Koordinatörü Sevan S., 14 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklandı. Rezalet ise annenin, ders çalışma bahanesiyle sürekli şüphelinin yanına giden kızından şüphelenmesi ile ortaya çıktı.

Abone Ol