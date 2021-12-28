CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Halk TV canlı yayınında, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin faaliyetlerine ilişkin konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ya da diğer CHP yönetimindeki belediyelere saldırıların en büyük sebebi olarak hayata geçirdikleri 'eğitim desteği' projesini örnek gösteren Kaftancıoğlu, öğrencilere verdikleri bursun 'bugüne kadar yapılmayan bir destek olduğunu' öne sürdü.

Kaftancıoğlu açıklamasında, "Bugüne kadar hiç yapılmayan bir şekilde üniversite öğrencilerine eğitim desteği verdik." dedi.

OYNAT 00:37 CHP'li Kaftancıoğlu partisinin dününü unuttu: Öğrencilere bugüne kadar hiç yapılmayan eğitim desteği verdik CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, katıldığı canlı yayında, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bugüne kadar yapılmayan bir yardımı faaliyete aldığını öne sürerek, öğrencilere 'eğitim desteği' sağlandığını belirtti. CHP, AK Parti yönetimindeki belediyelerin öğrencilere verdiği bursların iptali için 2008 yılında Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş ve burslar iptal edilmişti. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

PARTİSİNİN İTİRAZINI UNUTTU

CHP, AK Parti'li belediyelerin öğrencilere verdiği bursların iptali için 2008 yılında Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurmuştu. İlgili düzenleme belediyeler hariç diğer kamu kurum ve kuruluşlarının burs, kredi ve nakdî yardım adı altında herhangi bir ödeme yapmalarını yasaklamış, ancak CHP’nin iptal davası üzerine AYM, kanun metnindeki 'belediyeler hariç' ibaresini iptal etmişti.

REKLAM

Bu nedenle, söz konusu tarihten sonra diğer kamu kurum ve kuruluşları gibi belediyelerin de yurt içinde yüksek öğrenim gören ve ihtiyaçları tespit edilen öğrencilere burs, kredi ve nakdî yardım adı altında herhangi bir ödeme yapmaları söz konusu başvuru ile yasak kapsamına girmişti.

GÜNDEM Yıldırım: Gençlere burs verilmesini CHP engelledi

GÜNDEM AK Parti’den Mansur Yavaş’a 'vaat' hatırlatması