Gündem CHPli eski gençlik kolları başkanı hakkındaki cinsel saldırı iddianamesi kabul edildi 5 yıl hapis yatabilir
POLİTİKA

CHP'li eski gençlik kolları başkanı hakkındaki cinsel saldırı iddianamesi kabul edildi: 5 yıl hapis yatabilir

20 yaşındaki genç bir kıza cinsel saldırıda bulunduğu için teşkilattan teşkilatından uzaklaştırılan ve hakkında taciz suçlaması bulunan CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A hakkındaki iddianame kabul edildi. 2021 yılı şubat ayında ilk kez hakim karşısına çıkacak başlanacak G.Ö.A, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A. hakkındaki iddianameyi kabul ederek duruşma tarihini belirledi. CHP Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A., "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Mide bulandıran iddialar


Partili genç kız D.A.’nın şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonrası hazırlanan iddianamede, şüpheli G.Ö.A.'nın kendi aracıyla müştekiyi Ümraniye Dudullu Tepesi olarak bilinen yere götürdüğü, orada bankta oturup konuştukları belirtildi. Müşteki D.A. soruşturma sırasında alınan ifadesinde, evlerinin yakın olması nedeniyle G.Ö.A.’nın kendisini arabasıyla bırakmayı önerdiğini belirterek, “Ben arka koltuğa oturdum, ön koltuğa yani yanına oturmamı istedi. Kabul etmeyince esprili şekilde ‘ben senin şoförün müyüm’ dedi. Bu nedenle ön koltuğa geçtim. Bana kız arkadaşıyla arasının bozuk olduğunu, yarım saat dertleşmek istediğini söyledi, kabul ettim. Dudullu Tepesi olarak bilinen yere gittik. Bankta otururken kız arkadaşından bahsetti, ben de kendisine tavsiyelerde bulundum. Bir süre sonra kalkmam gerektiğini söyledim. Arabaya bindiğimiz sırada bana askerden yeni geldiğini, kimseyle sevişmediğini söyledi. Ben de ‘Bunu bana niye söylüyorsun’ dedim. Kimsenin yanında böyle huzurlu hissetmediğini söyleyerek sarılıp öptü. Onu itmeye çalışırken elimi pantolonuna götürdü. Bir kez daha onu ittim. Beni eve götürmesini istedim. Bana bu şekilde tacizde bulunan G.Ö.A.’dan şikayetçiyim” dedi.

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Suçlamaları inkar etti


G.Ö.A.'nın ifadesine de yer verilen iddianamede, partili genç kızın, 15 Mart 2020 tarihinde yapılacak il gençlik kongresi ile ilgili taleplerini kabul etmediğini söylediği için kendisine sinirlendiğini ileri sürdüğü öğrenildi. D.A.’nın şikayeti nedeniyle görevinden istifa etmek zorunda kaldığını söyleyen şüpheli G.Ö.A., suçlamaları inkar etti.

CHP'li eski gençlik kolları başkanının taciz ettiği genç kızın ifadesi ortaya çıktı
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CHP'li eski gençlik kolları başkanının taciz ettiği genç kızın ifadesi ortaya çıktı
  • İddianamede soruşturma dosyasındaki delillerin, şüpheliye isnat edilen sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçunun işlendiği konusunda yeterli şüphe oluşturduğu belirtildi.

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