CHP'li Gürsel Tekin'den İYİ Parti'ye 'kazanacak aday' tepkisi: Doğru değil kampanyaya çevirdiler

Altılı masanın adaylık karmaşası devam ederken İYİ Parti'nin 'kazanacak aday' vurgusu CHP'de rahatsızlığa sebep oldu. TV5 yayınında değerlendirmelerde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, ittifak ortakları İYİ Parti’nin ‘kazanacak aday’ çıkışına eleştirilerde bulundu.

İYİ PARTİ KAMPANYAYA ÇEVİRDİ

Tekin, "Şu adayla kazanırız, şu adayla kazanamayız cümlesine katılmıyorum. Bunu İYİ Partili arkadaşlarımız bir kampanyaya çevirdi. Bu doğru değil" dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Cumhurbaşkanı adaylığı” ile ilgili “Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı” sözlerine İYİ Parti kanadından yanıt gelmişti.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

“Akşener ilk kez İmamoğlu ve Yavaş’ın adaylığı ile ilgili böyle bir açıklama yapmadı. Benzer söylemleri daha önce de kullandı. Kazanacak bir aday vurgusunu yapmak da bir partinin içişlerine karışmak değildir. 2023’te kim Cumhurbaşkanlığı’nı kazanacaksa, bu İmamoğlu, Yavaş ya da bir başkası, isim önemli değil, muhalefet bu ismi ortak aday olarak göstermeli demektir”

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