Gündem CHPli Merdan Yanardağ Toplum 2023 seçimlerinde ya İslamın ortaçağında kaybolacak ya da aydınlanacak
POLİTİKA

CHP’li Merdan Yanardağ: Toplum 2023 seçimlerinde ya İslam'ın ortaçağında kaybolacak ya da aydınlanacak

İBB tarafından fonlanan ve CHP yandaşı olan Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 2023 seçimlerini kaleme aldı. AK Parti, MHP ve BBP’yi hedef alan Yanardağ yazısında, “Toplum, ya bir önceki çağın değerler dünyasına teslim olacak ve İslam dünyasının süren ortaçağı içinde kaybolacak ya da yeniden aydınlanma ve modernite yoluna girecektir” ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
CHP’li Merdan Yanardağ: Toplum 2023 seçimlerinde ya İslamın ortaçağında kaybolacak ya da aydınlanacak
Merdan Yanardağ

Merdan Yanardağ, Birgün gazetesindeki ‘İslamcılar yine kazanabilir mi?’ başlıklı yazısında, 2023 seçimlerini kaleme aldı. Yanardağ, yazısında, "Bu tarihsel dönemeçte, AKP-MHP-BBP blokunun temsil ettiği tarihsel ve siyasal gericilik ile bu toprakların ilerici birikimi çarpışacaktır. Dünyada iflas eden siyasal İslamcılığın Türkiye’de kazanması için hiçbir neden yoktur" ifadelerini kullandı.

Yanardağ, “Dolayısıyla ülke, tarihsel yönünü yeniden belirleyeceği bir hesaplaşmaya hazırlanıyor. Toplum, ya bir önceki çağın değerler dünyasına teslim olacak ve İslam dünyasının süren ortaçağı içinde kaybolacak ya da yeniden aydınlanma ve modernite yoluna girecektir. Türkiye ya “dinin eleştirisini” tamamlayacak ve onu özel alana, insanların vicdanlarına yeniden gönderecek ve orada özgürleştirecek ya da din /inanç merkezli bir bilgi anlayışının bütün bir yaşamı belirlediği karanlığın içine savrulacaktır. Bunun arası, orta yolu yoktur. Türkiye’nin önünde 2023 seçimlerinin kazandığı anlam büyük ölçüde budur” dedi.

Yargıtay binasının duayla açılması Merdan Yanardağ'ı rahatsız etti: Bu Orta Çağ ritüelidir
GÜNDEM
Yargıtay binasının duayla açılması Merdan Yanardağ'ı rahatsız etti: Bu Orta Çağ ritüelidir

TELE 1 sunucusu Merdan Yanardağ: Bu millet sizin ağababanız olan Sultan Abdülhamid'e boğun eğmedi
GÜNDEM
TELE 1 sunucusu Merdan Yanardağ: Bu millet sizin ağababanız olan Sultan Abdülhamid'e boğun eğmedi

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın Boşnaklarla ilgili sözleri tepki çekti: Boşnaklar Müslüman olmuş Sırp'tır
GÜNDEM
Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın Boşnaklarla ilgili sözleri tepki çekti: Boşnaklar Müslüman olmuş Sırp'tır

TELE 1 sunucusu Merdan Yanardağ: Bu millet sizin ağababanız olan Sultan Abdülhamid'e boğun eğmedi
OYNAT 00:30
TELE 1 sunucusu Merdan Yanardağ: Bu millet sizin ağababanız olan Sultan Abdülhamid'e boğun eğmedi
TELE 1 sunucusu Merdan Yanardağ milleti kutuplaştırmaktan, ayrıştırmaktan öte gitmeyecek bir şekilde Sultan Abdülhamid'i hedef alarak hakaretler savurdu.

Yanardağ, 'Bu millet sizin ağababanız olan Sultan Abdülhamid'e boyun eğmedi ki size boyun eğsin. Necip Fazıl Kısakürek'in uydurduğu yalan üzerine kurulu naylon kahramanlardan oluşan bir tarihiniz var. Bizim tarihimiz gerçek kahramanlardan oluşuyor ama.' sözleriyle tepkilerin odağı haline geldi.


Milyon değerinde

Milyon değerinde

ABD başta olmak üzere birçok ülkeye satılıyor.
Kronik diyorlardı şov yapıyor

'Kronik' diyorlardı şov yapıyor

​G.Saray'ın yeni yıldızı, Fiorentina maçında da gündem oldu.
Kosova-Sırbistan sınırında siren ve silah sesleri

Bakan Kirişci Venezuela gezisine tepki gösterenlere yanıt verdi.

Soylu 'Başarılı bir uyuşturucu operasyonu daha' diye duyurdu.

Sahibini boğuluyor zannetti suya atladı

Sahibini boğuluyor zannetti suya atladı

​O anlar saniye saniye kaydedildi.

​Üç gündür su akmıyor: CHP'li belediye vatandaşı isyan ettirdi.

Bu mağaraya giren donuyor: Altın aramak için gelen de var.

​Maymun çiçeğini yendi damgalanmayı yenemedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.