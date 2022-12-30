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POLİTİKA

CHP'li Özgür Özel'den HDP'ye güzellemeler: Yok saymayı ötekileştirmeyi doğru bulmuyorum

Gazeteci Enver Aysever'in Youtube kanalına konuk olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP'yi ötekileştirmenin doğru olmadığını söyledi. Özel, "İYİ Parti ve CHP gücünü nereden alıyorsa HDP de oradan alıyor" ifadesini kullandı. AK Parti'nin hizmetlerinin muhalefet seçmeni üzerinde etki yarattığını ifade eden Özel, "Seçmende 'Acaba yine kazanırlar mı' endişesi var" itirafında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Özgür Özelden HDPye güzellemeler: Yok saymayı ötekileştirmeyi doğru bulmuyorum
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, katıldığı yayında seçim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gazeteci Enver Aysever'in Youtube kanalına konuk olan Özel, HDP'yi ötekileştirmenin doğru olmadığını söyledi.

"HDP'Yİ ÖTEKİLEŞTİRMEYİ DOĞRU BULMUYORUM"

"İYİ Parti ve CHP gücünü nereden alıyorsa HDP de oradan alıyor" ifadesini kullanan Özel, şöyle konuştu:

"Bu partiyi yok saymayı, ötekileştirmeyi, bu partiyi şeytanlaştırmayı siyaseten değil salt demokratik olarak ve bizi bu koltuklara oturtan halk iradesini hafife almak olarak gördüğüm için hiç doğru bulmuyorum. Meclis'te benim için AK Parti, MHP ne kadar meşru muhatapsa HDP de o kadar meşru muhataptır. Biz bunu böyle görüyoruz, böyle götürüyoruz."

MUHALEFET SEÇMENİNDE 'YİNE KAZANIRLAR MI' ENDİŞESİ VAR

AK Parti'nin hizmetlerinin muhalefet seçmeni üzerinde etki yarattığını ifade eden Özel şu ifadeleri kullandı:

"İktidarın bizim daha önceden uzun süredir üstünde durduğumuz vaatleri yerine getiriyor olmasının muhalefet seçmeninde 'Acaba bu kadar yıl zulüm çektik, eziyet çektik, yokluk çektik şimdi yaptıkları bir iki tane olumlu işle acaba bunlar toparlar da seçimi yine kazanır mı' diye endişe duygusu var yine mi kalırlar diye. Bu tartışmalar içinde gidiyoruz."

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CHP'li Özgür Özel: İktidarın olumlu işleri muhalif seçmende endişe uyandırdı
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, katıldığı Enver Aysever'in YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. Özel, 'İktidarın son dönemde yaptığı olumlu işle seçimi acaba bunlar yine seçimi kazanır mı diye muhalif seçmende endişe duygusu var.' ifadelerini kullandı.

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