Gündem CHPli Tanju Özcandan Kılıçdaroğluna adaylık resti Ben de aday olurum
POLİTİKA BOLU

CHP'li Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık resti: Ben de aday olurum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğer ki ittifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım." açıklamasında bulunmuştu. Millet İttifakı sessizliğini korurken, Bolu Belediye Başkanı CHP’li Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na gözdağı verdi. Millet İttifakı'nın vatandaşın içine sinmeyen bir cumhurbaşkanı adayı çıkarması durumunda kendisinin de aday olacağını söyleyerek, ''Milletin kabul etmeyeceği, milletin gönlünde taht kuramayacak bir isimle yola çıkmaya kalkarlarsa işte ben o noktada bir seçenek olarak ortaya çıkabilirim.'' ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
CHPli Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı adayı olurum
​CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı adayı olurum

Yabancı düşmanlığıyla sık sık gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediyede düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bolu Belediye Başkanı CHP’li Tanju Özcan, Millet İttifakı'nın vatandaşın içine sinmeyen bir cumhurbaşkanı adayı çıkarması durumunda cumhurbaşkanı adayı olacağını söyleyerek, “Millet İttifakı Allah korusun bir hata yaparsa, milletin gönlünde olmayan birini aday olarak gösterirse, işte ben o zaman duyarlı, sorumlu, devlet tecrübesi olan, milletvekilliği yapmış, belediye başkanlığı yapmış biri olarak şu an 100 bin imzayı toplayacak gücümün olduğunu da biliyorum. Aday çıkmayı seçenek olarak önüme koyarım" dedi.

100 bin imzayı toplayacak gücümün olduğunu da biliyorum

“2014 seçimlerinde olduğu gibi ne MHP’nin içine sinmişti çıkarttıkları aday ne de CHP seçmeninin içine sinmişti. Milletin kabul etmeyeceği, milletin gönlünde taht kuramayacak bir isimle yola çıkmaya kalkarlarsa işte ben o noktada bir seçenek olarak ortaya çıkabilirim, 100 bin imza toplamak suretiyle. Ama ben şu an durup dururken 100 bin imza toplayayım demiyorum. Sadece Millet İttifakı'na diyorum ki kişisel istekleri bir kenara bırakın. Aklın yolu neyse, rakamlar neyi söylüyorsa, en çok kiminle başarılı olunabilirse bu ülkede onu cumhurbaşkanı adayı olarak çıkartın. Eğer Millet İttifakı bunu yaparsa ki yapacaktır zaten kimsenin söyleyecek sözü olmayacak. Ama Millet İttifakı Allah korusun bir hata yaparsa, milletin gönlünde olmayan birini aday olarak gösterirse, işte ben o zaman duyarlı, sorumlu, devlet tecrübesi olan, milletvekilliği yapmış, belediye başkanlığı yapmış biri olarak şu an 100 bin imzayı toplayacak gücümün olduğunu da biliyorum. Çıkmayı seçenek olarak önüme koyarım.“

CHP'li Tanju Özcan: Cami yapan tek belediye başkanıyım disiplin kararını beklemiyordum
GÜNDEM
CHP'li Tanju Özcan: Cami yapan tek belediye başkanıyım disiplin kararını beklemiyordum

Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması

Dün akşam bir televizyon programına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunmuş, ittifakın kabul etmesi durumunda cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıklamıştı.

AK Parti'li Hamza Dağ Kılıçdaroğlu'nun 'Cumhurbaşkanı adayı olurum' açıklamasını ti'ye aldı: 404 not found
GÜNDEM
AK Parti'li Hamza Dağ Kılıçdaroğlu'nun 'Cumhurbaşkanı adayı olurum' açıklamasını ti'ye aldı: 404 not found

Kemal Kılıçdaroğlu: İttifak kabul ederse aday olacağım
GÜNDEM
Kemal Kılıçdaroğlu: İttifak kabul ederse aday olacağım

CHP'de adaylık yarışı kızıştı: Kılıçdaroğlu'na aylar öncesinden çekilen fotoğrafla imaj çalışması
GÜNDEM
CHP'de adaylık yarışı kızıştı: Kılıçdaroğlu'na aylar öncesinden çekilen fotoğrafla imaj çalışması

Irkçı uygulama kabul edildi: CHP'li Bolu Belediyesi yabancılar için suyun metreküpünü iki buçuk dolar olarak belirledi
GÜNDEM
Irkçı uygulama kabul edildi: CHP'li Bolu Belediyesi yabancılar için suyun metreküpünü iki buçuk dolar olarak belirledi
Altın yükselişle tamamlandı

Altın yükselişle tamamlandı

İşte gram, çeyrek ve tam altında son rakamlar.
Koronalılar 17 kamera ile takip altında

Koronalılar 17 kamera ile takip altında

​Köyde bir yere gitmemeleri için adım adım izleniyorlar.
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetinden altı teröristin öldürüldüğü mağaraya ziyaret

​Devlet Bahçeli: Türkiye ekonomisiyle ilgili asılsız ve mesnetsiz açıklamalar tarihi bir hata.

Türkiye'de tek örnek: Defineciler talan etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.