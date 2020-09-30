CHP'li Tekin'den İYİ Parti'ye gönderme: Yakıt ikmali yapmaya geldiler

CHP Üsküdar Belediye Meclis üyeleri Hüseyin Kazan, Selahattin Kamışoğlu, Köksal Durmuş ve Ahmet Başbaydar'ın CHP'den istifa ettiği iddiaları parti içinde krize neden oldu. İstifaların ardından dört kişinin, belediye meclis üyeliğine ise devam ettiği öğrenildi. İstifaların duyulması üzerine CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, patin yönetimine sert eleştirilerde bulundu.
Zehir zemberek sözler
Twitter hesabından açıklama yapan Tekin, şu ifadeleri kullandı: "Yıllarca, fedakar biçimde, her türlü baskıya göğüs gererek mücadele eden nice yol arkadaşımız bir kenara atılırken, CHP'ye yakıt ikmali için gelmiş bu insanları baş köşeye oturtanların da bir özeleştiri yapıp, hesap vermesi gerekir. Kimsenin CHP'ye zarar verme hakkı yok."
Yıllarca, fedakar biçimde, her türlü baskıya göğüs gererek mücadele eden nice yol arkadaşımız bir kenara atılırken, CHP'ye yakıt ikmali için gelmiş bu insanları baş köşeye oturtanların da bir özeleştiri yapıp, hesap vermesi gerekir. Kimsenin CHP'ye zarar verme hakkı yok. https://t.co/d9qJGhdk2X
Yıllarca, fedakar biçimde, her türlü baskıya göğüs gererek mücadele eden nice yol arkadaşımız bir kenara atılırken, CHP'ye yakıt ikmali için gelmiş bu insanları baş köşeye oturtanların da bir özeleştiri yapıp, hesap vermesi gerekir. Kimsenin CHP'ye zarar verme hakkı yok. https://t.co/d9qJGhdk2X— Gürsel Tekin (@gurseltekin34) September 29, 2020