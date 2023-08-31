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İmamoğlu ve Yavaş'a uydu: CHP'li Tunç Soyer belediye başkanlığı adaylığını açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, 2024 yerel seçimlerine adaylığını açıkladı. "Beş yıl önce vaat ettiklerimizi büyük ölçüde tamamlamış olsak da yüzde 20 civarında yapamadıklarımız var." diyen Soyer, "O nedenle diliyorum ki bir dönem daha nasip olursa, bütün bunları tamamlamak isterim" dedi.

22:51 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu - Tunç Soyer

Kemal Kılıçdaroğlu - Tunç Soyer

14 ve 28 Mayıs'ta alınan seçim yenilgisinin gölgesinde krizlerle dolu şekilde 2024 yerel seçimlerine hazırlanan CHP'de sular durulmuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'tek adamlığını' perçinlediği partinin büyükşehir belediye başkanları, parti yönetiminin açıklamasına gerek duymadan bireysel olarak adaylıklarını ilan etmeye başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de adaylığını duyurdu.

CHP'li Tunç Soyer belediye başkanlığı adaylığını açıkladı

Ağrı Dernekleri Konfederasyonu Ege Bölgesi İzmir Başkanlığı’nı (AĞKON) ziyaret eden Soyer burada yaptığı konuşmada,
"Beş yıl önce vaat ettiklerimizi büyük ölçüde tamamlamış olsak da yüzde 20 civarında yapamadıklarımız var. O nedenle diliyorum ki bir dönem daha nasip olursa, bütün bunları tamamlamak isterim"
dedi.

İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylık açıklamaları

CHP'deki 'değişim' hareketinin öncüsü olan İmamoğlu, düzenlediği basın toplantısında yerel seçimleri işaret ederek
"Kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum. İstanbul için yola çıkıyorum"
demişti.
Mansur Yavaş ise geride kalan gün yaptığı açıklamada
, "Ankara’da 25 yıl yaşanan travmayı tekrar yaşatmaya hakkımız yok. Allah nasip ederse, sizler de bize destek olursanız, seçime girip inşallah bir beş yıl daha sizlerle birlikte olmak istiyorum."
ifadelerini kullanmış ve adaylığını ilan etmişti.

#Tunç Soyer
#CHP
#2024 Yerel Seçimleri
#Ekrem İmamoğlu
#Mansur Yavaş
33 dakika önce
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