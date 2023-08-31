CHP'li Tunç Soyer belediye başkanlığı adaylığını açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu - Tunç Soyer
14 ve 28 Mayıs'ta alınan seçim yenilgisinin gölgesinde krizlerle dolu şekilde 2024 yerel seçimlerine hazırlanan CHP'de sular durulmuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'tek adamlığını' perçinlediği partinin büyükşehir belediye başkanları, parti yönetiminin açıklamasına gerek duymadan bireysel olarak adaylıklarını ilan etmeye başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de adaylığını duyurdu.