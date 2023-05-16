CHP'lilerin tepkisi sonrası geri adım: Ahmet Davutoğlu milletvekili paylaşımını sildi

Seçimler öncesinde FETÖ'nün kumpaslarını gündeme getirerek Muharrem İnce'ye adaylıktan el çektiren CHP yandaşları, şimdi de cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı hedef tahtasına koydu. Seçimlerin ikinci tura kalmasının hemen ardından, Ata İttifakı seçmenin, "Kılıçdaroğlu'na destek açıkla" diyerek baskı altına almaya çalışanlara Oğan tepki gösterdi. CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal'ın kendisini hedef alan paylaşımına sert çıkan Oğan, "Şu linç kültüründen ne zaman vazgeçeceksiniz? Seçimin son düzlüğünde organize bir saldırı ve linç girişiminin bir parçası da sizdiniz. Elinize ne geçti? İnsanları irite etmekten de vazgeçin" diye konuştu.