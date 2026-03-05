Yeni Şafak
CHP'nin 'Made in EU' riyakarlığı: İş dünyası Bakan Bolat'a teşekkür ederken süreci sahiplendiler

20:055/03/2026, Perşembe
CHP, Ticaret Bakanlığının nihayete erdirdiği 'Made in EU' sürecini, kendine mâl etmeye çalışıyor.
Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticarette yeni bir dönem başladı. AB, yeni sanayi politikası taslağında, Türkiye'yi Avrupa değer zincirinin ayrılmaz bir parçası olarak tanımladı. Gümrük Birliği kapsamında ürünlerin AB menşeli (Made in EU) sayılacağını bildirdi. Süreçte büyük emeği olan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gelişmeyi, "AB ile yakın temasımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" diyerek duyurdu. Brüksel'e bir heyet yollayan CHP ise, 'kararın kendileri sayesinde çıktığı' şeklinde bir algıya girişti. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin yaptığı paylaşımı fırsat bilen CHP yandaşı gazeteciler ve sosyal medya trolleri, Bakan Bolat'ı hedef alan algı çalışmalarını piyasaya sürdü.

Avrupa Komisyonu, Avrupa’nın sanayi politikalarında köklü değişiklikler öngören ve Avrupa’yı "Made in EU" yaklaşımı ile yeniden sanayileştirmeyi hedefleyen "Endüstriyel Hızlandırma Yasası" adlı planını açıkladı.

Avrupa’da üretilmiş ürünlere öncelik verilmesini öngören bir düzenleme, özellikle otomotiv, çelik, alüminyum, çimento ve temiz teknoloji ürünlerinde uygulanacak. Düzenleme ile Avrupa değer zincirlerinin güçlendirilmesi ve Çin’in düşük maliyetli üretimine karşı rekabetin artırılması hedefleniyor.

Bakan Bolat: "AB ile yakın temasımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz"

Avrupa Birliği, "Made in EU" kapsamına Türkiye'yi de dahil etti.

Avrupa değer zincirleriyle entegre çalışan Türk sanayisi açısından önemli bir dönüm noktası olan gelişmeyi duyuran Ticaret Bakanı Ömer Bolat,
"Bu gelişmenin, Türkiye ile AB arasındaki sektörel entegrasyonu daha da derinleştirmesi, değer zincirlerimizin yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandırması beklenmektedir."
ifadelerini kullandı.
Bakan Bolat, vizyoner alanlarda
AB ile yakın teması kararlılıkla sürdürmeye ve ekonomik ortaklığı derinleştirerek daha da güçlendirmeye devam edeceklerini
vurguladı.

İş dünyasından Bakan Bolat'a teşekkür

Gelişmeye ilişkin açıklama yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sürece katkılarından dolayı Bakan Bolat'a teşekkür edip,
"Türkiye'nin Avrupa sanayi ekosistemindeki konumunun daha da güçlendirilmesi ve Gümrük Birliğinin modernizasyonu dahil olmak üzere AB ile ekonomik entegrasyonun ileriye taşınmasıdır. Bu süreçte büyük bir çaba harcayan Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."
ifadelerini kullandı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç ise "Bu süreç, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi başta olmak üzere, Türkiye-AB ekonomik entegrasyonunun daha ileri bir noktaya taşınması açısından da önemli bir fırsat olacaktır." dedi.

Ardıç da Bakan Bolat'a teşekkürlerini sunup,
"Bu sürecin oluşmasında, Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat önderliğinde kamu bürokrasisi ve özel sektör temsilcilerinin etkileşimiyle yürütülen yoğun diplomaside emeği geçen tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ediyoruz."
diye konuştu.

CHP'nin 'Made in EU' riyakarlığı

CHP, AB'nin hazırlıklarını sürdürdüğü ve taslağı yayımlanan "AB Ürünü-Made in EU" sürecini de algı malzemesi yaptı.

CHP lideri Özgür Özel'in talimatıyla Brüksel'e giden CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, AB ve Avrupa Komisyonu temsilcileri, Avrupa Parlamentosu’ndaki farklı siyasi parti gruplarından milletvekilleri ve Avrupa Bölgeler Komitesi üyeleriyle 'Made in EU' görüşmeleri yaptıklarını duyurdu.

Heyette, Türkiye'nin Mavi Vatan doktrinini 'masal' olarak niteleyen CHP'nin dış politikasına yön veren eski Vaşington Büyükelçisi Namık Tan da yer aldı.

Şule Bucak - Selin Sayek Böke - Namık Tan
Özel'in mektubunu ilgililere ilettiklerini belirten Böke,
"CHP olarak tüm uluslararası platformlarda ülkemizin refahı ve kalkınması için çalışmayı sürdüreceğiz."
dedi.
Böke'nin bu paylaşımını fırsat bilen CHP yandaşı gazeteciler ve sosyal medya trolleri, Bakan Bolat'ı hedef alan algı çalışmalarını piyasaya sürdü.

İş dünyası Bakan Bolat'a teşekkür ederken süreci sahiplendiler

Gelişmeyi katıldığı Halk TV canlı yayınında değerlendiren gazeteci
İbrahim Kahveci, süreçteki başarıyı CHP'ye mal etti.
"Şu açıklama bizim bakanlıkların ne kadar pasif, ne kadar iş yapamadığının göstergesi."
diyen Kahveci,
"CHP, Brüksel'e gitmiş ticaret açısından çok önemli bir işe imza atmış. Ticaret Bakanlığı hiçbir şey yapmıyor. Bizim Ömer Bolat, marketler etiket denetiminde. Senin birinci konun bu. Türkiye için en kritik konu bu. Sizin Brüksel'e gitmeniz gerekirken CHP gitmiş. İş dünyası ve CHP'yi tebrik ediyorum"
ifadelerini kullandı.

Sosyal medya trolleri de mesaiye başladı

İş dünyası yadsınamaz katkılarından dolayı Bakan Bolat'a teşekkür ederken; süreci sahiplenen CHP'nin sosyal medya trolleri de Kahveci'ye benzer ifadelerle sosyal medyada algı operasyonuna girişti.

Yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafı ve rumuzuyla paylaşım yapan hesaplar,
"Türkiye'de üretilen ürünlerin Made in Europe etiketli olmasını CHP sağlamış" manipülasyonlarını devreye soktu.


#CHP
#Ticaret Bakanlığı
#Ömer Bolat
#Avrupa Birliği
#İbrahim Kahveci
