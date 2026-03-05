CHP'nin 'Made in EU' riyakarlığı: İş dünyası Bakan Bolat'a teşekkür ederken süreci sahiplendiler

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticarette yeni bir dönem başladı. AB, yeni sanayi politikası taslağında, Türkiye'yi Avrupa değer zincirinin ayrılmaz bir parçası olarak tanımladı. Gümrük Birliği kapsamında ürünlerin AB menşeli (Made in EU) sayılacağını bildirdi. Süreçte büyük emeği olan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gelişmeyi, "AB ile yakın temasımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" diyerek duyurdu. Brüksel'e bir heyet yollayan CHP ise, 'kararın kendileri sayesinde çıktığı' şeklinde bir algıya girişti. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin yaptığı paylaşımı fırsat bilen CHP yandaşı gazeteciler ve sosyal medya trolleri, Bakan Bolat'ı hedef alan algı çalışmalarını piyasaya sürdü.
Avrupa Komisyonu, Avrupa’nın sanayi politikalarında köklü değişiklikler öngören ve Avrupa’yı "Made in EU" yaklaşımı ile yeniden sanayileştirmeyi hedefleyen "Endüstriyel Hızlandırma Yasası" adlı planını açıkladı.
Avrupa’da üretilmiş ürünlere öncelik verilmesini öngören bir düzenleme, özellikle otomotiv, çelik, alüminyum, çimento ve temiz teknoloji ürünlerinde uygulanacak. Düzenleme ile Avrupa değer zincirlerinin güçlendirilmesi ve Çin’in düşük maliyetli üretimine karşı rekabetin artırılması hedefleniyor.
Bakan Bolat: "AB ile yakın temasımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz"
Avrupa Birliği, "Made in EU" kapsamına Türkiye'yi de dahil etti.
İş dünyasından Bakan Bolat'a teşekkür
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç ise "Bu süreç, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi başta olmak üzere, Türkiye-AB ekonomik entegrasyonunun daha ileri bir noktaya taşınması açısından da önemli bir fırsat olacaktır." dedi.
CHP'nin 'Made in EU' riyakarlığı
CHP, AB'nin hazırlıklarını sürdürdüğü ve taslağı yayımlanan "AB Ürünü-Made in EU" sürecini de algı malzemesi yaptı.
CHP lideri Özgür Özel'in talimatıyla Brüksel'e giden CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, AB ve Avrupa Komisyonu temsilcileri, Avrupa Parlamentosu’ndaki farklı siyasi parti gruplarından milletvekilleri ve Avrupa Bölgeler Komitesi üyeleriyle 'Made in EU' görüşmeleri yaptıklarını duyurdu.
Heyette, Türkiye'nin Mavi Vatan doktrinini 'masal' olarak niteleyen CHP'nin dış politikasına yön veren eski Vaşington Büyükelçisi Namık Tan da yer aldı.
İş dünyası Bakan Bolat'a teşekkür ederken süreci sahiplendiler
Sosyal medya trolleri de mesaiye başladı
İş dünyası yadsınamaz katkılarından dolayı Bakan Bolat'a teşekkür ederken; süreci sahiplenen CHP'nin sosyal medya trolleri de Kahveci'ye benzer ifadelerle sosyal medyada algı operasyonuna girişti.