Cinayet zanlısı Interpol tarafından Abhazya'da yakalanıp Samsun'da tutuklandı

20:3325/10/2025, samedi
Interpol tarafından Abhazya'da yakalanarak Samsun'a getirilen cinayet zanlısı Sercan T, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının, 23 Mayıs 2024'te Canik ilçesinde bir kişiyi silahla öldürdüğü tespit edildi.

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından Abhazya'da yakalandıktan sonra Samsun'a getirilen cinayet zanlısı tutuklandı.

Kırmızı bültenle aranan ve Interpol tarafından Abhazya'da yakalanan Sercan T, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sınırda teslim alındı.

Samsun'a getirilen cinayet zanlısı, Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheli, tutuklandı.

Samsun'un Canik ilçesinde, Gülsan Sanayi 46. Sokak'ta 23 Mayıs 2024'te iş yerinin karşısındaki çay ocağında oturan Asım Cerrah, Sercan T. tarafından tabancayla ateş edilerek öldürülmüştü.

Cerrah'ın, 19 Ağustos 2020'de Canik Belediyesi önünde Hüsame Ünveren'i silahla öldüren ve yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklardan Ahmet Cerrah'ın ağabeyi olduğu öğrenilmişti.


