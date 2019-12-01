Çocuk istismarı

FETÖ, Türkiye’ye karşı yürüttüğü sistemli kara propagandaya çocukları da alet etti. Kendi elleriyle cezaevlerine hapsettikleri çocuklar üzerinden propagandaya soyunan FETÖ’nün “Dışarıda bakacak yakınınız olsa bile cezaevinde çocuklarınızla kalın” talimatı, örgüt üyeleri tarafından harfiyyen yerine getirildi. Cezaevlerinde kalan çocuk sayısı FETÖ operasyonlarının başladığı 2014-2015 yılından bu yana ikiye katlandı. Yeni Şafak’ın ulaştığı verilere göre 2014’te cezaevlerinde kalan çocuk sayısı 421, 2015’te 525, 2016’da 519’ken, 2017 yılında 651, 2018 yılında 761 oldu. Bu rakam 2019 itibariyle 862’ye ulaştı.

ALGI İÇİN KULLANILIYOR

Örgüt, Türkiye’de en güçlü olduğu 2012 yılında bile hapishanelerde bulunan 444 bebek ve çocuk için hiçbir girişimde bulunmazken, Pensilvanya’dan gelen talimatla doğum yapan kadınların hastane odalarındaki fotoğraflarını sosyal medyadan servis ederek algı operasyonuna kalkışıyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle suçlu görülen, hüküm giyen, mahkum edilen kadınların olduğuna dikkat çeken hukukçu Hüsnü Tuna, her olayda olduğu gibi bu durumun da algı oluşturma maksadıyla kullanıldığına, “hamile kadını tutukluyorlar, doğum yapan kadınlar mahkum ediliyor” yönünde algı oluşturulduğuna dikkat çekti. Tuna, “Sürekli soruşturmalar yapıldığı için örgüt üyelerine mütemadiyen talimatlar gidiyor. Mahkumiyetler dikkate alınarak hamile kalmaları yönünde de talimat gittiği kesin” dedi.

DIŞARI ÇIKIP KAÇIYORLAR

Geçmişte de bu tip olayların yaşandığını ancak bu gibi algı operasyonuna malzeme yapılmadığını kaydeden Tuna, “Yurtdışından gelen tepkilerin bu çerçevede kullanıldığını düşünüyorum” dedi. Cezaevinde doğum yapan mahkum annelerin bebeğin doğduğu tarihten itibaren 6 ay süreyle dışarı çıktığını söyleyen Tuna, “Hapis cezasının infazı, bebeğin doğduğu tarihten itibaren 6 ay geçmediği hallerde, cezanın infazı geri bırakılabiliyor. Hükümlü cezaevine alınmıyor, dışarda tutuluyor. Hapishanede doğum yapanların tahliye olup kaçma, ortadan kaybolma gibi yöntemlerle doğumları kullandıkları, teşvik ettikleri görülüyor” şeklinde konuştu.

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