Çocuklarının gözü önünde eşine dehşeti yaşattı: Kızgın yağ ve kaynar su ile haşladı

Diyarbakır'daki olay, pazar günü Silvan ilçesine bağlı Mescit Mahallesi'nde meydana geldi. İrfan M., iddiaya göre, bir süredir şiddet uyguladığı eşi Meral M. ile kahvaltı ederken tartıştı. Bu sırada İrfan M., 2 çocuğunun gözünün önünde, eşinin üzerine önce tavada bulunan kızgın yağı ardından çaydanlıktaki kaynar suyu döktü. Meral M.'nin bağrışlarını duyan komşularının ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yüzü ve vücudu yanan kadın, ilk müdahalesinin ardından sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. İrfan M. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen İrfan M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Meral M. de yanık tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

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'PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR' DİYE ŞİKAYET ETMEMİŞ

Çiftin komşuları, daha önce de eşinin şiddetine maruz kaldığını belirttikleri Meral M.'nin, kendilerine, "Kocam, ekonomik nedenlerden dolayı psikolojik sorunlar yaşıyor. O yüzden şikayet etmeyeceğim" dediğini söyledi.