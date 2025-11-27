Çorum’da sis trafik kazasına sebep oldu: 5 yaralı

Çorum’un, İskilip-Çorum karayolu Osmancık yol ayrımı mevkiinde yoğun sis sebebiyle 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, 3 araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil yan yattı.
Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.