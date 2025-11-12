Cumhur İttifakı Türkiye’nin güvenlik kilididir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı milletin kaderi, devletin bekası ve istikbalidir diyen Bahçeli, “Bizim onun bunun suçlamalarına kanarak ve sahtekârlıklarına aldanarak siyaset yapmamız aklın ve 56 yıllık mazimizin inkârıdır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı Türk milletinin güçlü nefesi, gür sesi, parlak geleceğinin müjdesidir. Biz Türkiye’nin her yerindeyiz. Biz vatanımızın her yöresinde, her noktasındayız. MHP ve Cumhur İttifakı Türkiye’nin istikbal aydınlığı, istiklalinin güvenlik kilididir. Sürekli bir adım önde olmanın gayesi ve gayreti içinde olacağız. Bir günümüzü boş geçirmeyeceğiz. Bir günümüzün diğeriyle eşit olmasına göz yummayacağız” dedi.

CUMHUR'UN KADERİ CUMHURİYET'İN KADERİDİR

Birliğe ve kardeşliğe sonuna kadar omuz vereceklerini açıklayan Bahçeli, "Cumhur'un kaderi Cumhuriyet’in kaderidir. Bu kader Levh-i Mahfuz’da belirlenmiştir. Cumhur İttifakı Türkiye’yi kem gözlerden, kötü sözlerden, ölümcül engellerden, karanlık emellerden, kaos tetikçilerinden fedakarca koruyacak, milletiyle bir ve bütün halinde geleceği inşa edecektir. Dostluk ve kardeşliğimizin üzerinde kara bulutlar oluşturmaya çalışanların hevesleri kursaklarında kalacaktır" açıklamasında bulundu.

İSRAİL SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR

İsrail’in savaş ve soykırım suçu işlediğini kaydeden Bahçeli, “Siyonist vandallık dünya çapında protesto ve telin edilmektedir. Gazze’ye ulaşması gereken insani yardımlar engellenmektedir. Türkiye’nin çıtası yüksek, çok yönlü, dinamik, dengeli, gerçekçi, aynı zamanda ahlaki ve insan temelli diplomatik temasları ve dış politik vizyonu barış ve huzur kuşağının çevremizde vasat bulmasına doğrudan doğruya hizmet etmektedir” dedi.

DERVİŞOĞLU’NA YANIT VERDİ

İsim vermeden İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun, "Sen olmuşsun İmralı, etrafındaki alkış ekibi olmuş Kandil. Siz varken PKK’ya gerek yok” sözlerine yanıt veren Bahçeli, “Devşirilmiş aslan yavrusuna diyeceğim çok şey olsa da bir lafına bakıyorum laf mı diye, bir de söyleyene bakıyorum adam mı diye. İki durumda da karşımda ciddiye alınacak bir insan sureti, dikkatle inceleyeceğim bir cümle düzeneği kesinlikle göremiyorum” açıklamasında bulundu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE’NİN ŞAFAĞI SÖKECEK

Bahçeli, “Terörsüz Türkiye’ye karşı gelenler, hele bir itiraf etsinler; terör bitsin mi, bitmesin mi? Milli birlik ve kardeşlik Cumhuriyet’in yeni yüzyılına mühür vursun mu, vurmasın mı? Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılmaktadır. Meclis’te kurulan komisyon çalışmalarını kısa süre içinde ikmal edecektir. Bizim meselemiz Türkiye’nin yeni bir kurtuluş mucizesiyle zirveye tutunmasıdır. İyi kılıflı kötü ve kötürüm emel sahipleri ne yaparsa yapsın ne derse desin Terörsüz Türkiye'nin şafağı sökecek, yüreklerimizde dikilen fideler meyvesini yakında verecektir" diye konuştu.







