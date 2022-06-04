Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 yılda yapılan icraatleri tek tek sıraladı: Tarihi bir reforma imza attık

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam Kampı'nın açılış konuşmasını yapıyor.

https://t.co/GtLhZNpBPr — Yeni Şafak (@yenisafak) June 4, 2022

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

İktidara gelirken milletimize ülkemizi 4 temel unsur üzerinde yükselteceğiz dedik: Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet temelleri.

Ülkemizin sın 20 yılındaki kazanımları hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi.

Türkiye'nin salgın sürecinde sergilediği dirayetli duruş ülkemize kazandırdığımız eserlerin önemini gösterdi.

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Eğitim bütçemiz yılda 10,3 milyar liradan, 274,3 milyar liraya çıktı.

Artık ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kitapları da öğrencilerimize ücretsiz dağıtmaya başlıyoruz.

İktidarı devraldığımızda 76 olan üniversite sayısı bugün 208'e çıktı.

Son 20 yılda 522 milyar liranın üzerinde sosyal yardım yaptık.

'RANDEVULAR İLE İLGİLİ GEREKEN ADIMLARI SÜRATLE ATIYORUZ'

Hastane yatak sayımızı 164 binden 258 bine, nitelikli yatak sayımızı 19 binden 165 bine yükselttik. Devlet hastanelerindeki sağlık kontrolleri ve randevular ile ilgili kimi şikayetler gelmeye başladı. Bunları salgının bitmesi ile gündemimize aldık, adımlarımızı süratle atacağız.

'500 BİN SURİYELİ DÖNDÜ'

Güçlü bir orduya sahip olmak bir tercih değil, mecburiyettir. Ordumuzu içten içe çürütmek, zaafiyete düşürmek, tarihi ve kadim değerleri ile bağını koparmak için her yola başvurdular. Her dönem farklı araçlar ve kişiler kullandılar. En son FETÖ ihanet çetesi ile bu emellerine ulaşmaya çalıştılar. Milletimiz ile birlikte hamdolsun bu oyunu bozduk. TSK'yı dünyanın en modern orduları arasına katacak adımları attık. Güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu darmadağın ettik. Harekatlarla oluşturduğumuz güvenli bölgelere 500 bin kişiyi yerleştirdik. Güvenlik hattındaki eksikleri yeni harekatlarla tamamlayacağız. Bu çalışmaları titizlikle yürütüyoruz.

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KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Türk siyasi tarihinin katlanması en ağır cilvesi bizim dönemimize denk geldi. Bunun adı Kılıçdaroğlu'dur. Gülüp geçsek gülüp geçilecek hali yok. Ciddiye alsak ciddiye alınacak hali yok. İftiranın, yalanın, zırvanın dozunu sürekli artırıyor. Ara ara biz de bunun paçasından tutuğ aşağı çekmek zorunda kalıyoruz. Sorduğumuz 10 soruya güya cevap vermiş ve güya bize de 10 soru sormuş. Verdiği yanıtlardan bu şahsın kifayetsizliği buram buram tütmektedir.

Doğu Akdeniz ile ilgili soruma verdiği yanıtla, ülkesinin değil, milletinin değil, Rumların ve onları üzerimize salanların yanında olduğunu verdiği cevapla göstermiştir.