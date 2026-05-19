Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü: Türkiye'nin varlığı fayda sağlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

"Hürmüz bir an önce açılmalı"

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmede Türkiye’nin bölgede yaşanan çatışma sürecinde ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için gayret gösterdiğini, Hürmüz’ün bir an önce açılması gerektiğini ifade ettiği belirtildi.

İsrail'in korsanlığına tepki: Uluslararası baskı artmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayrıca İsrail’in bölgede çatışmaların devamını arzuladığını, korsanlık dahil uluslararası hukuk ihlallerine devam ettiğini ve İsrail’e yönelik uluslararası baskıların artırılmasının elzem olduğunu vurguladığı aktarıldı.

"Türkiye'siz varlığı AB'ye fayda sağlar"

Görüşmede ekonomik entegrasyonun pekiştirilmesi için gündemde bulunan meselelerin çözümüne odaklanıldığı kaydedilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölgede yaşanan gerilimlerin Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade ettiği bildirildi.

Erdoğan’ın ayrıca özellikle Avrupa’nın güvenlik stratejileriyle ilgili girişimlerinde Türkiye’nin yer almasının fayda sağlayacağını, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi gerektiğini ve her alanda iş birliğini geliştirmenin önemli olduğunu dile getirdiği belirtildi.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.







